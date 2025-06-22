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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 130
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 57
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King Diamond

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|||| 22 июн 2025

Гитарист KING DIAMOND: «Ой, нам еще столько всего нужно записать!»



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ANDY LA ROCQUE в недавнем интервью рассказал о предстоящей трилогии группы, первая часть которой называется «Saint Lucifer's Hospital 1920»:

«Мы начали записывать материал перед последним туром по США. И нам ещё многое предстоит записать, так что мы работаем и над этим, и продолжим, как только закончится европейское турне. В общем, мы были очень заняты».

Andy поведал о процессе сочинения песен KING DIAMOND:

«Я придумываю полное демо с запрограммированным барабанным треком, клавишными и ритм-гитарой. И я стараюсь сделать свои демо как можно более полными со всеми компонентами, кроме вокала, конечно, но иногда даже с некоторыми соло, которые мы можем использовать на альбоме, и правильным гитарным звуком, и, надеюсь, правильными клавишными партиями тоже. Что касается King'a, то у него некоторые вещи более простые. Например, он позволяет мне перезаписывать гитары. Потом я накладываю соло, а Pontus накладывает басовые партии. Так что получается немного по-другому, но в любом случае с его стороны это вполне законченный вариант. Можно понять, что он хочет от песни, её атмосферу. И когда всё готово и мы согласны с аранжировкой и прочим, мы отправляем это другим участникам группы, чтобы они могли приступить к записи. Например, у барабанщика Matt'a есть своя студия звукозаписи в Далласе, где он живёт. Когда он получает от нас демо, он просто отключает барабанную дорожку, записывает свои партии и отправляет их мне, чтобы я мог исправить звучание барабанов, настроить хороший звук. То же самое с басистом, а также с Mike'ом, другим гитаристом — примерно та же процедура. И как только барабаны будут готовы и нас всё устроит, Кинг займётся вокалом. Вот и всё. А потом, конечно, мы можем кое-что изменить. Если что-то нужно добавить или изменить — ритм-партию гитары или соло — мы можем сделать это в любой момент. Так что это довольно творческий процесс».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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22 июн 2025
NancyLebowskiMaiden
кто-нибудь собирается в июле в Турцию на Даймонда? 

















просмотров: 142





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