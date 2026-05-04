Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA
Dani Filth в новом видео TARJA
IMMORTAL завершили сочинение
Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!»
Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA
4 май 2026 : 		 ANDY LA ROCQUE надеется, что KING DIAMOND сможет

30 мар 2026 : 		 ANDY LA ROCQUE: «Надеюсь, KING DIAMOND сможет в этом году»

6 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления KING DIAMOND

7 июл 2025 : 		 KING DIAMOND отменяет концерты

22 июн 2025 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Ой, нам еще столько всего нужно записать!»

19 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

13 июн 2025 : 		 ANDY LA ROCQUE: «Мы надеемся, что до рождества успеем записать альбом KING DIAMOND»

5 июн 2025 : 		 Группа KING DIAMOND открыла европейский тур

18 май 2025 : 		 KING DIAMOND: «Я должен быть уверен, что у меня лучший материал!»

13 май 2025 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Мы должны закончить до фестивалей»

9 фев 2025 : 		 У KING DIAMOND есть целых десять песен

17 дек 2024 : 		 Новое видео KING DIAMOND

15 дек 2024 : 		 KING DIAMOND выпустит сингл до Нового Года

2 дек 2024 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

18 ноя 2024 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Новые песни приняли хорошо!»

4 ноя 2024 : 		 Новые обещания нового KING DIAMOND

3 ноя 2024 : 		 Музыканты KING DIAMOND, METAL CHURCH, EXODUS, BURNING WITCHES исполняют KING DIAMOND

1 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

29 окт 2024 : 		 Новая фигурка KING DIAMOND

16 окт 2024 : 		 KING DIAMOND исполнил две новые песни

10 окт 2024 : 		 Как KISS хотели засудить KING DIAMOND

25 авг 2024 : 		 MIKKEY DEE о работе с KING DIAMOND

25 фев 2024 : 		 KING DIAMOND о новом материале KING DIAMOND и MERCYFUL FATE

15 янв 2024 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Как только мы закончим работу над парой песен, мы, вероятно, выпустим их»

31 окт 2023 : 		 Новое видео KING DIAMOND

24 окт 2023 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «В следующем году всё может быть»
ANDY LA ROCQUE надеется, что KING DIAMOND сможет



ANDY LA ROCQUE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, стоит ли поклонникам ждать новой музыки от KING DIAMOND в ближайшем будущем:

«Этот вопрос [следует задать] King'y. Как вы, наверное, слышали, мы работали над этим целую вечность. Свою часть я сделал, в 2022 году у меня была куча песен, предварительная подготовка к записи с подходящими гитарами и клавишными от [раннего соавтора KING DIAMOND] Roberto Falcao. Я попросил его сделать кое-что для моих песен. Итак, у меня было около восьми тем, которые я разослал всем участникам группы — практически готовые к началу записи, с вокалом и настоящими ударными и басом от Pontus [Egberg, басиста KING DIAMOND], хотя я немного играл на басу, и [я использовал драм-машину [для демозаписей] и все такое прочее, просто в качестве ориентира. Мы переговорили, King захотел использовать где-то три из них. И я думаю, что сейчас он заканчивает свою часть работы, которая будет состоять из пяти или шести песен на альбоме. Вот мы и ждем».




Комментарии (2)

4 май 2026
P
Papa
Ленивые жопы)
4 май 2026
resurgamresponses
я ж говорил .... уж е вопрос ставят --- стоит ли ждать?.
не надо ждать ,
