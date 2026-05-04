ANDY LA ROCQUE надеется, что KING DIAMOND сможет



ANDY LA ROCQUE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, стоит ли поклонникам ждать новой музыки от KING DIAMOND в ближайшем будущем:



«Этот вопрос [следует задать] King'y. Как вы, наверное, слышали, мы работали над этим целую вечность. Свою часть я сделал, в 2022 году у меня была куча песен, предварительная подготовка к записи с подходящими гитарами и клавишными от [раннего соавтора KING DIAMOND] Roberto Falcao. Я попросил его сделать кое-что для моих песен. Итак, у меня было около восьми тем, которые я разослал всем участникам группы — практически готовые к началу записи, с вокалом и настоящими ударными и басом от Pontus [Egberg, басиста KING DIAMOND], хотя я немного играл на басу, и [я использовал драм-машину [для демозаписей] и все такое прочее, просто в качестве ориентира. Мы переговорили, King захотел использовать где-то три из них. И я думаю, что сейчас он заканчивает свою часть работы, которая будет состоять из пяти или шести песен на альбоме. Вот мы и ждем».







