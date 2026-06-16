16 июн 2026



ANDY LA ROCQUE: «А хрен его знает, когда выйдет новый KING DIAMOND»



Andy La Rocque в недавнем интервью рассказал о текущем состоянии работы над будущей хоррор-трилогией KING DIAMOND, первая часть которой получила название «Saint Lucifer's Hospital 1920». Отвечая на вопрос о том, как продвигается работа над альбомом, гитарист рассмеялся:



«Да, хороший вопрос. Что сейчас происходит с этим альбомом? Не могу рассказать слишком много, но определённый материал уже готов. Некоторые песни я написал ещё четыре или пять лет назад, и часть из них точно войдёт в новую пластинку.



Более того, я уже записал для них партии ритм-гитары. По-моему, Matt Thompson даже успел записать барабаны для одной из моих вещей. А песню "Electro Therapy" мы вообще уже какое-то время исполняем на концертах.



Нам просто нужно собрать ещё несколько композиций, прежде чем полноценно приступить к записи. Хотя, если честно, материал у нас уже есть. Поэтому я и сам не знаю, сколько времени всё это ещё займёт. Никто не знает. Посмотрим. Но могу сказать точно — работа продолжается».



Также Andy поделился впечатлениями от европейского тура KING DIAMOND в 2025 году.



«Это было здорово. До этого мы гастролировали по США в 2024-м, и тот тур оказался довольно непростым. У нас было много проблем, много новых людей в команде. После пандемии всё пришлось фактически выстраивать заново. Кроме того, сильно выросли расходы, возникало множество организационных сложностей. В общем, тогда хватало разных проблем».



По словам музыканта, европейский тур следующего года прошёл гораздо успешнее.



«А вот летний европейский тур 2025 года оказался намного лучше во всех отношениях. К тому моменту мы уже отыграли один тур практически тем же составом команды, поэтому всё работало гораздо более слаженно.



Мы просто получали удовольствие от процесса. Кажется, сыграли около тридцати концертов по всей Европе — в Великобритании, Греции, Турции, Финляндии и других странах. Это было действительно классное время. Мы отлично провели этот тур и получили огромное удовольствие от каждого выступления».







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