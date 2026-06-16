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King Diamond

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|||| 16 июн 2026

ANDY LA ROCQUE: «А хрен его знает, когда выйдет новый KING DIAMOND»



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Andy La Rocque в недавнем интервью рассказал о текущем состоянии работы над будущей хоррор-трилогией KING DIAMOND, первая часть которой получила название «Saint Lucifer's Hospital 1920». Отвечая на вопрос о том, как продвигается работа над альбомом, гитарист рассмеялся:

«Да, хороший вопрос. Что сейчас происходит с этим альбомом? Не могу рассказать слишком много, но определённый материал уже готов. Некоторые песни я написал ещё четыре или пять лет назад, и часть из них точно войдёт в новую пластинку.

Более того, я уже записал для них партии ритм-гитары. По-моему, Matt Thompson даже успел записать барабаны для одной из моих вещей. А песню "Electro Therapy" мы вообще уже какое-то время исполняем на концертах.

Нам просто нужно собрать ещё несколько композиций, прежде чем полноценно приступить к записи. Хотя, если честно, материал у нас уже есть. Поэтому я и сам не знаю, сколько времени всё это ещё займёт. Никто не знает. Посмотрим. Но могу сказать точно — работа продолжается».

Также Andy поделился впечатлениями от европейского тура KING DIAMOND в 2025 году.

«Это было здорово. До этого мы гастролировали по США в 2024-м, и тот тур оказался довольно непростым. У нас было много проблем, много новых людей в команде. После пандемии всё пришлось фактически выстраивать заново. Кроме того, сильно выросли расходы, возникало множество организационных сложностей. В общем, тогда хватало разных проблем».

По словам музыканта, европейский тур следующего года прошёл гораздо успешнее.

«А вот летний европейский тур 2025 года оказался намного лучше во всех отношениях. К тому моменту мы уже отыграли один тур практически тем же составом команды, поэтому всё работало гораздо более слаженно.

Мы просто получали удовольствие от процесса. Кажется, сыграли около тридцати концертов по всей Европе — в Великобритании, Греции, Турции, Финляндии и других странах. Это было действительно классное время. Мы отлично провели этот тур и получили огромное удовольствие от каждого выступления».




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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16 июн 2026
F
Frostauskas
А нужен ли этот альбом вообще?
16 июн 2026
rock n roll
Frostauskas, нужен,я лично очень жду,для меня Даймонд это глыба!!!
16 июн 2026
a
artmageddon
был Король Пискун, а теперь Король Пиздун, сколько еще можно тянуть, как бы уже 70 лет
16 июн 2026
olly71
скорей Даймонд помрёт чем альбом выйдет . не интересно ему больше в студии сидеть . у него жена молодая и сыно подрастает ему это интересней . как мужика его понять можно просто не надо было обещать и всё.
17 июн 2026
rassol
Наконец-то честный ответ. Деда видимо самого заебал тот пиздёж, которым он кормил публику.
17 июн 2026
EvgenBriden
В целом они могут записать все инструменты и подложить ИИшного Даймонда, и думаю все будут довольны))
17 июн 2026
olly71
EvgenBriden, тексты пишет только Даймонд концепцию общую определяет только Даймонд песни выбирает и одобряет для альбома только Даймонд да и у них такая структура песен и вокальных мелодий что ИИ быстрей перегорит чем запишет как надо . Так что без датчанина причёи живого тут никак .
17 июн 2026
J
Jok3r
Понятно) там даже еще песни не написаны) в лучшем случае 2 года. Это если торопиться. а так все 5 понадобится)
17 июн 2026
rassol
Jok3r, они за 19 лет нихуя не сделали.
17 июн 2026
m
mohnatiy
Ща ща ща, пацаны, дайте три дня
просмотров: 2473

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