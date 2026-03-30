King Diamond

30 мар 2026 : 		 ANDY LA ROCQUE: «Надеюсь, KING DIAMOND сможет в этом году»

6 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления KING DIAMOND

7 июл 2025 : 		 KING DIAMOND отменяет концерты

22 июн 2025 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Ой, нам еще столько всего нужно записать!»

19 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

13 июн 2025 : 		 ANDY LA ROCQUE: «Мы надеемся, что до рождества успеем записать альбом KING DIAMOND»

5 июн 2025 : 		 Группа KING DIAMOND открыла европейский тур

18 май 2025 : 		 KING DIAMOND: «Я должен быть уверен, что у меня лучший материал!»

13 май 2025 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Мы должны закончить до фестивалей»

9 фев 2025 : 		 У KING DIAMOND есть целых десять песен

17 дек 2024 : 		 Новое видео KING DIAMOND

15 дек 2024 : 		 KING DIAMOND выпустит сингл до Нового Года

2 дек 2024 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

18 ноя 2024 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Новые песни приняли хорошо!»

4 ноя 2024 : 		 Новые обещания нового KING DIAMOND

3 ноя 2024 : 		 Музыканты KING DIAMOND, METAL CHURCH, EXODUS, BURNING WITCHES исполняют KING DIAMOND

1 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

29 окт 2024 : 		 Новая фигурка KING DIAMOND

16 окт 2024 : 		 KING DIAMOND исполнил две новые песни

10 окт 2024 : 		 Как KISS хотели засудить KING DIAMOND

25 авг 2024 : 		 MIKKEY DEE о работе с KING DIAMOND

25 фев 2024 : 		 KING DIAMOND о новом материале KING DIAMOND и MERCYFUL FATE

15 янв 2024 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Как только мы закончим работу над парой песен, мы, вероятно, выпустим их»

31 окт 2023 : 		 Новое видео KING DIAMOND

24 окт 2023 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «В следующем году всё может быть»

13 апр 2023 : 		 KING DIAMOND в Metalocalypse
ANDY LA ROCQUE: «Надеюсь, KING DIAMOND сможет в этом году»



zoom
ANDY LA ROCQUE в недавнем интервью спросили, есть ли какие-то планы насчет нового альбома KING DIAMOND:

«Я очень на это надеюсь. Наша цель выпустить в этом году. У нас есть почти все песни. Я отправил [King'y, фронтмену KING DIAMOND] восемь песен, кажется, четыре года назад, и мы решили использовать три из них. И одну из этих песен мы даже сыграли вживую. Как только он закончит с этим материалом — а ему нужно написать пять песен, насколько я помню, — у него уже будет много готовых текстов и всего остального. Как только он запишет и аранжирует свою часть, мы сможем добавить нужные гитары, барабаны, бас и все остальное. Так что я очень надеюсь, что мы сможем продолжить работу над этим в ближайшее время. И если так, то мы сможем начать запись уже летом, [и] тогда у нас будет шанс выпустить альбом в самом конце года».

На вопрос о том, как он подходит к исполнению нового материала KING DIAMOND с точки зрения гитариста, Andy ответил:

«По-разному. Сейчас King обычно просит меня сыграть песню так, как хотел бы он. Поэтому я, наверное, играю свои песни немного иначе, чем его песни, потому что знаю, что, например, ему [не нравится], когда я играю ритмы с вибрато в конце риффа или что-то в этом роде, потому что это может мешать его вокалу, который звучит позже. Но в своих песнях я просто делаю то, что считаю правильным. То есть если это хорошо для песни, то, скорее всего, так и будет. А если что-то не подходит, я меняю это, когда он записывает вокал. Но в первую очередь я просто пишу то, что идет от души. Мне все равно, что другие думают о моем стиле или о чем-то еще. Я просто пишу и все это в каком-то смысле отсылает к 80-м. Я имею в виду стандартную настройку — мы не понижаем строй в KING DIAMOND, так что настройка стандартная, довольно простая. И мелодии [очень] важны. Я считаю, что в песнях обязательно должны быть мелодии и пространство для вокала. Это очень важно!»




КомментарииСкрыть/показать 1 )

30 мар 2026
olly71
Здесь что то комментить только портить . Все уже давно и так всё поняли .
