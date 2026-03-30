ANDY LA ROCQUE: «Надеюсь, KING DIAMOND сможет в этом году»



ANDY LA ROCQUE в недавнем интервью спросили, есть ли какие-то планы насчет нового альбома KING DIAMOND:



«Я очень на это надеюсь. Наша цель выпустить в этом году. У нас есть почти все песни. Я отправил [King'y, фронтмену KING DIAMOND] восемь песен, кажется, четыре года назад, и мы решили использовать три из них. И одну из этих песен мы даже сыграли вживую. Как только он закончит с этим материалом — а ему нужно написать пять песен, насколько я помню, — у него уже будет много готовых текстов и всего остального. Как только он запишет и аранжирует свою часть, мы сможем добавить нужные гитары, барабаны, бас и все остальное. Так что я очень надеюсь, что мы сможем продолжить работу над этим в ближайшее время. И если так, то мы сможем начать запись уже летом, [и] тогда у нас будет шанс выпустить альбом в самом конце года».



На вопрос о том, как он подходит к исполнению нового материала KING DIAMOND с точки зрения гитариста, Andy ответил:



«По-разному. Сейчас King обычно просит меня сыграть песню так, как хотел бы он. Поэтому я, наверное, играю свои песни немного иначе, чем его песни, потому что знаю, что, например, ему [не нравится], когда я играю ритмы с вибрато в конце риффа или что-то в этом роде, потому что это может мешать его вокалу, который звучит позже. Но в своих песнях я просто делаю то, что считаю правильным. То есть если это хорошо для песни, то, скорее всего, так и будет. А если что-то не подходит, я меняю это, когда он записывает вокал. Но в первую очередь я просто пишу то, что идет от души. Мне все равно, что другие думают о моем стиле или о чем-то еще. Я просто пишу и все это в каком-то смысле отсылает к 80-м. Я имею в виду стандартную настройку — мы не понижаем строй в KING DIAMOND, так что настройка стандартная, довольно простая. И мелодии [очень] важны. Я считаю, что в песнях обязательно должны быть мелодии и пространство для вокала. Это очень важно!»







