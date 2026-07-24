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ANDY LA ROCQUE ушел из KING DIAMOND, GUS G в группе



KING DIAMOND официально объявили о присоединении к составу гитариста-виртуоза Gus G. (FIREWIND, бывший участник сольной группы Ozzy Osbourne).

Отныне Gus G. станет постоянным гитаристом KING DIAMOND, будет участвовать в сочинении новой музыки, записи альбомов и концертной деятельности группы, открывая новую главу в ее богатой истории.



При этом коллектив выразил глубочайшую благодарность и уважение Andy La Rocque, чьи 40 лет работы в составе KING DIAMOND оставили неизгладимый след как в истории самой группы, так и всего хэви-металла. Музыканты подчеркнули, что талант, преданность делу и творческий вклад Andy стали неотъемлемой частью того, чем является KING DIAMOND, и это никогда не будет забыто.



Лидер группы King Diamond сказал: «Для меня большая честь приветствовать Gus G. в качестве нового гитариста KING DIAMOND. При этом Gus продолжит заниматься всеми своими нынешними проектами — FIREWIND, сольной карьерой и всем остальным. Никаких ограничений, только грамотное планирование.



Мы уже работаем вместе, и мне не терпится, чтобы вы услышали новую музыку KING DIAMOND, в которой Gus играет на гитаре!



STAY HEAVY»



Один из самых известных и востребованных гитаристов современного хэви-металла, Gus G. (настоящее имя — Konstantinos Karamitroudis), родился в греческих Салониках и за годы карьеры собрал впечатляющее музыкальное резюме.



На протяжении более двух десятилетий он остается основателем и главной движущей силой FIREWIND, записав с группой десять студийных альбомов. С 2009 по 2017 год Gus был гитаристом сольного коллектива Ozzy Osbourne, приняв участие в записи номинированного на «Грэмми» альбома "Scream" (2010).



Кроме того, на его счету шесть сольных пластинок, а также участие в качестве приглашенного музыканта в записях Bruce Dickinson, ARCH ENEMY, Doro Pesch, IN THIS MOMENT и многих других исполнителей. Gus G. неоднократно появлялся на обложках журналов Guitar World, Total Guitar, Metal Hammer и Young Guitar, а также был удостоен премии Metal Hammer Golden God Award в номинации "Best Shredder".



По мнению представителей группы, союз KING DIAMOND и Gus G. объединяет две по-настоящему культовые силы мира хэви-металла.



Как сообщается, King Diamond и Gus G. уже активно работают над новым материалом, который должен открыть одну из самых ожидаемых глав в истории группы. Поклонникам стоит ждать новую музыку в исполнении обновленного состава KING DIAMOND. Дополнительные подробности будут объявлены позже.







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