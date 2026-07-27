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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 57
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 34
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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King Diamond

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GUS G. прокомментировал приход в KING DIAMOND



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GUS G. опубликовал видео, в котором прокомментировал свое появление в составе KING DIAMOND:

«Всем привет, на связи Gus. Я просто хочу записать короткое видео, чтобы поговорить о новостях последних нескольких дней. Как вы, наверное, уже знаете, я стал новым гитаристом в группе KING DIAMOND. И мой телефон просто разрывается от сообщений, звонков и СМС от друзей и фанатов, да и во всех соцсетях тот еще дурдом. Поэтому я просто хочу поблагодарить вас всех за слова любви, поддержки и ободрения. Это очень много для меня значит.

Я хочу поблагодарить King'a за то, что он пригласил меня в свою группу и выбрал именно меня. Для меня это огромная, огромная честь. Я такой же фанат, как и вы, ребята. Я понимаю, что у некоторых могут быть опасения. Это шок. Я это понимаю. Andy La Rocque — легенда. И для меня будет честью занять его место. Он мой приятель, и он даже прислал мне сообщение с пожеланиями удачи. Я привнесу в игру свою собственную энергетику и, конечно же, буду чтить эту музыку, которую я с таким нетерпением жду возможности сыграть для вас всех на сцене. И я не менее, а может, даже больше, взволнован тем, что смогу создавать новую музыку вместе с King'ом и группой и наконец-то приступить к работе над альбомом. Так что впереди нас ждёт много классных событий. Просто следите за новостями, ребята, впереди нас ждут захватывающие времена. До скорой встречи!»




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27 июл 2026
father
"наконец-то приступить к работе над альбомом" - да-да. Альбом Кинга Даймонда это что-то типа Duke Nukem Forever
просмотров: 144

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