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GUS G. прокомментировал приход в KING DIAMOND



GUS G. опубликовал видео, в котором прокомментировал свое появление в составе KING DIAMOND:



«Всем привет, на связи Gus. Я просто хочу записать короткое видео, чтобы поговорить о новостях последних нескольких дней. Как вы, наверное, уже знаете, я стал новым гитаристом в группе KING DIAMOND. И мой телефон просто разрывается от сообщений, звонков и СМС от друзей и фанатов, да и во всех соцсетях тот еще дурдом. Поэтому я просто хочу поблагодарить вас всех за слова любви, поддержки и ободрения. Это очень много для меня значит.



Я хочу поблагодарить King'a за то, что он пригласил меня в свою группу и выбрал именно меня. Для меня это огромная, огромная честь. Я такой же фанат, как и вы, ребята. Я понимаю, что у некоторых могут быть опасения. Это шок. Я это понимаю. Andy La Rocque — легенда. И для меня будет честью занять его место. Он мой приятель, и он даже прислал мне сообщение с пожеланиями удачи. Я привнесу в игру свою собственную энергетику и, конечно же, буду чтить эту музыку, которую я с таким нетерпением жду возможности сыграть для вас всех на сцене. И я не менее, а может, даже больше, взволнован тем, что смогу создавать новую музыку вместе с King'ом и группой и наконец-то приступить к работе над альбомом. Так что впереди нас ждёт много классных событий. Просто следите за новостями, ребята, впереди нас ждут захватывающие времена. До скорой встречи!»







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