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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 167
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 139
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 56
*Новое видео BATTLE BEAST 39
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Doro

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Новая песня DORO



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Warriors Of The Sea, новая песня DORO, доступна для прослушивания ниже.




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23 май 2025
gravitgroove
интересно, она музыку-то сама пишет и способна хоть мотив самостоятельно сочинить? 

















просмотров: 209





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