DORO PESCH: «Я люблю радовать фанатов, отдавать им всю себя»

25 окт 2023 :
|
DORO не хочет на пенсию: «Другой жизни у меня нет»
13 окт 2023 :
|
Новое видео DORO
3 окт 2023 :
|
DORO PESCH рада дуэту Rob'a и Долли
19 сен 2023 :
|
Новое видео DORO
17 сен 2023 :
|
DORO PESCH о дуэте с ROB'ом HALFORD'ом: «Я ощущаю себя счастливым ребёнком»
3 авг 2023 :
|
Музыканты MOTÖRHEAD, ANTHRAX, U.D.O. и BLIND GUARDIAN выступили с DORO
2 авг 2023 :
|
Видео с текстом от DORO
1 авг 2023 :
|
DORO представила новую песню
23 июн 2023 :
|
Новое видео DORO
4 июн 2023 :
|
Новый сингл DORO летом
19 май 2023 :
|
ROB спел с DORO
7 апр 2023 :
|
На новом альбоме DORO PESCH будет дуэт с известным музыкантом
5 фев 2023 :
|
DORO работает над вокалом
5 окт 2022 :
|
DORO PESCH: «Альбом готов на 80%»
9 сен 2022 :
|
Новый сингл DORO
1 мар 2022 :
|
DORO PESCH: «Был момент, когда я чуть было не покончила с собой»
1 окт 2021 :
|
Документальный фильм о DORO
23 сен 2021 :
|
DORO PESCH — о временах гранжа
13 сен 2021 :
|
Фрагмент нового релиза DORO
23 авг 2021 :
|
Фрагмент нового релиза DORO
20 авг 2021 :
|
DORO показала патрон от Лемми
5 июл 2021 :
|
Обложка и трек-лист нового релиза DORO
23 июн 2021 :
|
Концертный релиз DORO выйдет осенью
13 май 2021 :
|
DORO PESCH: «Я тоже получила патрон от Лемми»
17 янв 2021 :
|
DORO — о том, почему последняя пластинка получилась двойной
31 дек 2020 :
|
DORO в "Herdbanger"
16 дек 2020 :
|
У DORO есть шесть песен
10 дек 2020 :
|
DORO — об отказе Playboy
25 ноя 2020 :
|
DORO PESCH о драйв-ин-концертах: «Это лучше, чем ничего не делать»
1 ноя 2020 :
|
DORO PESCH вспомнила, как оказалась на одной сцене с METALLICA: «Думаю, это был один из их первых концертов в Европе»
30 июл 2020 :
|
DORO ещё раз выступит перед машинами
26 июн 2020 :
|
Новое видео DORO
16 июн 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления DORO
15 июн 2020 :
|
Видео с выступления драйв-ин-концерта DORO
12 июн 2020 :
|
DORO выпустит сингл
2 июн 2020 :
|
DORO выступила в пустом амфитеатре
27 май 2020 :
|
DORO проведет драйв-ин-концерт
1 апр 2020 :
|
DORO исполняет JUDAS PRIEST
27 ноя 2019 :
|
DORO PESCH получила награду
21 авг 2019 :
|
Новое видео DORO
11 мар 2019 :
|
Вышел новый ЕР DORO
15 янв 2019 :
|
DORO на фестивале «Герои мирового рока»
5 янв 2019 :
|
DORO выпустит EP
14 сен 2018 :
|
Успехи DORO в чартах
20 авг 2018 :
|
Профессиональное видео полного выступления DORO
17 авг 2018 :
|
Новое видео DORO
10 авг 2018 :
|
Трейлер нового альбома DORO
1 авг 2018 :
|
Новое видео DORO
27 июл 2018 :
|
Вокалист AMON AMARTH в новом видео DORO
17 июл 2018 :
|
DORO присоединилась на сцене к GENE'у SIMMONS'у
10 июл 2018 :
|
Лирик-видео DORO
29 июн 2018 :
|
Трейлер нового альбома DORO
22 июн 2018 :
|
Трейлер нового альбома DORO
8 июн 2018 :
|
Новое видео DORO
13 май 2018 :
|
Новый сингл DORO выйдет летом
10 апр 2018 :
|
Новый альбом DORO выйдет в августе
17 янв 2018 :
|
Новый альбом DORO выйдет летом
27 окт 2017 :
|
Доступен новый релиз DORO
20 сен 2017 :
|
Видео с выступления DORO
15 сен 2017 :
|
DORO: «Новый альбом готов на 4/5»
30 авг 2017 :
|
Музыканты AMON AMARTH, SABATON, KREATOR на новом альбоме DORO
11 авг 2017 :
|
Новый альбом DORO выйдет в следующем году
19 фев 2017 :
|
Басист DORO выпускает сольный альбом
28 дек 2016 :
|
DORO PESCH почтила память Лемми
17 июн 2016 :
|
Фрагмент нового DVD DORO
10 июн 2016 :
|
Трейлер нового релиза DORO
6 июн 2016 :
|
Фрагмент нового DVD DORO
27 май 2016 :
|
Фрагмент нового DVD DORO
20 май 2016 :
|
Трейлер нового релиза DORO
19 май 2016 :
|
DORO получила награду "Металлической богини"
19 май 2016 :
|
Музыканты TESTAMENT, QUIET RIOT присоединились к DORO для исполнения хита DIO
13 май 2016 :
|
Фрагмент нового DVD DORO
29 апр 2016 :
|
Концертный релиз DORO выйдет летом
7 апр 2016 :
|
DORO исполнила хит THE SWEET
25 мар 2016 :
|
Новое видео DORO
5 мар 2016 :
|
DORO исполнила песню в честь Лемми
19 фев 2016 :
|
Новый сингл DORO выйдет в апреле
24 дек 2015 :
|
DORO работают над «тяжёлыми и очень быстрыми песнями»
17 ноя 2015 :
|
Остались считанные дни до окончания краудфандинг-кампании DORO
27 окт 2015 :
|
3D-фигурки музыкантов DORO
31 июл 2015 :
|
DORO о новом альбоме
29 май 2015 :
|
Московский концерт DORO будет снят на видео
25 май 2015 :
|
DORO приглашает на свои российские концерты
3 апр 2015 :
|
Видео с выступления DORO
2 мар 2015 :
|
Новый альбом DORO выйдет не раньше 2016 года
22 окт 2014 :
|
BOBBY 'BLITZ' ELLSWORTH, JEFF WATERS, JEAN BEAUVOIR, LEATHER LEONE присоединились на сцене к DORO
6 май 2014 :
|
Видео с юбилейных концертов DORO
2 май 2014 :
|
Новый релиз DORO доступен для прослушивания
7 апр 2014 :
|
ANN BOLEYN присоединилась на сцене к DORO
29 мар 2014 :
|
Кавер-версия LED ZEPPELIN от DORO
3 мар 2014 :
|
Новое видео DORO
1 мар 2014 :
|
Трек-лист сборника на юбилей DORO
13 фев 2014 :
|
DORO выпустит бокс-сет на юбилей
12 дек 2013 :
|
DORO PESCH представила два новых вина
5 дек 2013 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER, HANSI KÜRSCH, MILLE PETROZZA на юбилее DORO
17 окт 2013 :
|
Видео с выступления DORO
12 окт 2013 :
|
DORO снова сыграет королеву доисторических воинов на большом экране
11 авг 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления DORO
9 авг 2013 :
|
DORO отмечает 30-летие творческой деятельности
16 апр 2013 :
|
Приветствие от DORO
13 фев 2013 :
|
Видео с выступления DORO
21 янв 2013 :
|
Смена площадки для московского концерта DORO
2 дек 2012 :
|
DORO на TV
29 ноя 2012 :
|
DORO исполнила песню в честь RONNIE JAMES DIO
26 сен 2012 :
|
DORO отвечает на вопросы
7 сен 2012 :
|
DORO PESCH снимется во второй части фильма "Anuk"
30 авг 2012 :
|
Трек-лист нового альбома DORO
8 авг 2012 :
|
Новое видео DORO
27 июл 2012 :
|
Премьера нового видео DORO состоится на Wacken Open Air
23 июл 2012 :
|
Качественное видео с выступления DORO PESCH
22 июл 2012 :
|
DORO исполнила новую песню
20 июл 2012 :
|
DORO PESCH выступила на пресс-конференции 'Full Metal Cruise'
18 июл 2012 :
|
Новая компиляция DORO попала в немецкие чарты
19 май 2012 :
|
Обложка и название нового альбома DORO
5 май 2012 :
|
Новый ЕР DORO выйдет в августе
1 мар 2012 :
|
Новый альбом DORO выйдет в октябре
19 дек 2011 :
|
Концерт DORO в Гамбурге снят для выпуска на DVD
2 дек 2011 :
|
DORO о рождественском металл-гимне
21 ноя 2011 :
|
DORO выпустит рождественский металл-гимн
12 ноя 2011 :
|
DORO PESCH: новый альбом готов "на 80%"
12 сен 2011 :
|
DORO PESCH сказала, что у неё готово «восемь или девять песен» для следующего альбома
11 сен 2011 :
|
Вокалист ACCEPT присоединился к DORO на концерте
5 сен 2011 :
|
DORO выступила в магазине BEST BUY
2 сен 2011 :
|
Дом DORO PESH в Лонг-Бич (штат Нью-Йорк) разрушен ураганом “Айрин”
22 июн 2011 :
|
Видео полного концерта DORO
11 апр 2011 :
|
Видео с выступления DORO
18 янв 2011 :
|
DORO: «Я хочу умереть на сцене!»
20 ноя 2010 :
|
DORO feat. Tarja - новый фрагмент из DVD
5 ноя 2010 :
|
Трейлер нового DVD DORO
22 окт 2010 :
|
Трейлер нового DVD DORO
15 окт 2010 :
|
Видео DORO с Klaus'ом Meine
9 окт 2010 :
|
DORO PESCH исполнила песню в честь DIO
4 сен 2010 :
|
Дата выхода нового DVD DORO
11 июн 2010 :
|
DORO на NUCLEAR BLAST RECORDS
10 июн 2010 :
|
DORO впервые выступит в Японии
28 май 2010 :
|
DORO о DIO
27 янв 2010 :
|
Бывший гитарист AFTER FOREVER присоединился к DORO
28 дек 2009 :
|
Альбом DORO "Fight" выйдет с бонус-треками
15 дек 2009 :
|
Переиздание альбома DORO "Calling The Wild" выйдет с бонусным диском
29 июл 2009 :
|
Профессиональное видео с концерта DORO в Бонне
29 апр 2009 :
|
DORO открыла сезон DTM
3 фев 2009 :
|
Новое видео DORO
5 янв 2009 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома DORO
15 дек 2008 :
|
DORO отпраздновала 25-летний юбилей вместе с участниками SCORPIONS, OVERKILL, Ex-NIGHTWISH
17 ноя 2008 :
|
Еще один сингл от DORO
4 ноя 2008 :
|
Фрагмент новой песни DORO
24 июл 2008 :
|
DORO пригласила фэнов спеть на бэк-вокале на новом сингле
13 фев 2008 :
|
DORO: Новые подробности о предстоящем юбилейном концерте
29 дек 2007 :
|
DORO даст специальный концерт в честь 25-летнего юбилея
21 ноя 2007 :
|
DORO PESCH выпускает EP в честь чемпионки по боксу
1 ноя 2007 :
|
DORO: дата североамериканского релиза "All We Are: The Fight"
13 май 2007 :
|
Новая версия "All We Are" от DORO
9 апр 2007 :
|
DORO перезапишет "All We Are"
24 окт 2006 :
|
Подробности специального релиза DORO 'Warrior Soul Winter Edition'
14 сен 2006 :
|
DORO заканчивает работу над новым DVD
3 сен 2006 :
|
DORO: "Зимняя версия" 'Warrior Soul' в ноябре
5 фев 2006 :
|
DORO перезаписала старую песню WARLOCK
5 окт 2005 :
|
DORO PESCH выпускает новый EP в ноябре
24 авг 2004 :
|
DORO: Let Love Rain On Me становится её самым удачным синглом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет