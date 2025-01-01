27 окт 2025



DORO PESCH: «Я люблю радовать фанатов, отдавать им всю себя»



DORO в недавнем интервью попросили рассказать о том, как она стала первопроходцем среди женщин в тяжёлом металле:



«Это приятно. Когда люди говорят: "Ты вдохновила меня своим видео "All We Are" или чем-то в этом роде, или «Мы создали группу, потому что увидели видео, или послушали одну песню", это делает меня счастливой.



Когда я начинала, клянусь, в аудитории было, может быть, 99 % парней и, может быть, горстка девушек, а сейчас получается почти 50 на 50. Так что я думаю, что это здорово. Появилось много прекрасных певиц, музыкантов и женских групп. Это чудесное ощущение. Но когда мы начинали, я была певицей в группе. Я не думала, что я какая-то особенная. Я просто занималась тем, что любила. Все знали, что я отношусь к этому очень серьёзно. Я не сдавалась, и ко мне всегда относились очень хорошо. Я никогда не чувствовала, что быть женщиной — это что-то особенное.



Позже журналисты и другие люди писали статьи, в которых подчёркивали, что я женщина, но для меня это не имело особого значения. Я металлистка. Я люблю музыку. Я люблю радовать фанатов, отдавать им всю себя, заряжать их энергией, петь от всего сердца. Так что для меня в том, что я женщина, не было ничего особенного. Я была просто женщиной. Но мне это нравилось. Ко мне всегда относились очень хорошо. Когда мы гастролировали с такими артистами, как Ронни Джеймс Дио, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST, SAXON и другими, все всегда были очень милы со мной и очень поддерживали меня. И даже такие большие рок-звёзды, как Gene Simmons... Я была большой поклонницей KISS, когда росла, — и до сих пор ей остаюсь — и было замечательно, когда Gene Simmons продюсировал один из моих альбомов. Это было в 1989-м, 1990-м... Это было невероятно, что Gene Simmons продюсировал альбом, и он написал для него много песен. Я была поражена. Если бы вы сказали мне, когда я ещё училась в школе, что я когда-нибудь буду работать с Gene Simmons из KISS, я бы сильно удивилась. Произошло много всего замечательного, и я многому научилась. Я многому научилась от очень многих людей. Я очень благодарна и хочу отплатить другим группам, новым группам, новым музыкантам-женщинам или женским группам. Всю поддержку, которую я получила, я всегда возвращаю. Любому, кто хочет этим заниматься, могу сказать, что это тоже тяжёлая работа, всегда есть взлёты и падения, но это лучшее, что только может быть».







