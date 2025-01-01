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*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 113
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Doro

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DORO выпустит альбом в честь Лемми



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DORO в рамках недавнего интервью сообщила о том, что в сентябре будет выпущена пластинка Rock to Death, полностью посвященная Лемми:

«Я хочу сделать что-то для Лемми, потому что скоро будет его годовщина. Альбом называется Rock to Death, он выйдет в сентябре. Я хочу включить в альбом все наши дуэты. Мы записали несколько дуэтов, например, «Love Me Forever», классику MOTÖRHEAD, и «Alone Again». А также несколько кавер-версий MOTÖRHEAD, например, «Ace of Spades» и «Rock and Roll»».

Когда ее спросили, есть ли неизданные песни, она ответила:

«На самом деле, все эти версии — они отличаются от тех, что можно найти на пластинках. Это забавно - я пришла в студию и проверяла всевозможные коробки. Когда я занимаюсь продюсированием, у меня всегда есть объемные сумки с компакт-дисками и прочим. А в те времена — кассеты. Это было так забавно — под моей кроватью лежала сумка. И я даже не вспоминала о ней; я долгое время не открывала ее. Но в тот день, перед тем как отправиться в студию, я открыла сумку, а там были компакт-диски и все наши миксы, например, два дуэта, которые я записала с Лемми в Лос-Анджелесе.

Bob Kulick — он записывал все, это была его студия, и я нашла много неизданных треков. Так что на этой пластинке будет много неизданных миксов и записей, а также то, что вы уже знаете, но это несколько иные версии».



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