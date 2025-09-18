сегодня



Жидкий винил от DORO



DORO впервые в своей карьере выпускает ЕР в виде винила с жидким наполнителем — виниловая пластинка, наполненная жидкостью, которую можно пить.



«Пластинка наполнена "Блю Кюрасао"! Сначала мы думали о рейнской воде, но ликер просто лучше по цвету и вкусу!»



Необычный релиз, как и обычная виниловая пластинка и CD, состоится 24 октября на собственном лейбле DORO, Rare Diamonds Production:



“Warriors Of The Sea”

“Touch Too Much”

“Tattooed Angels”

“Horns Up High”

“Seelied”

“Children Of The Dawn” (live)

“Fire In The Sky” (live)

“Revenge” (live)

“Above The Ashes” (live)

“Raise Your Fist In The Air” (live) http://www.doro.de







+0 -1



( 6 ) просмотров: 147

