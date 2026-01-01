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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
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Doro

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DORO работает над новым ЕР



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В рамках недавнего интервью у Doro Pesch спросили, есть ли у нее на горизонте какая-то новая музыка:

«Да, даа! Точно будет что-то новое, наверное в ноябре или декабре. Я хочу выпустить мини-альбом, ЕР. Это не будет полноценная пластинка, так как мы постоянно в разъездах и играем на многих фестивалях. И полагаю, что она может... рабочее название 'Wild At Heart'. Так что да, мы в процессе».




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