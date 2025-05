сегодня



DORO PESCH: «Для меня каждый концерт как последний»



DORO PESCH в недавнем интервью рассказала о своей любви к живым выступлениям перед поклонниками:



«Самое лучшее — это когда я слышу, как они поют "All We Are" или "Burning The Witches", и когда я чувствую, что между ними существует глубокая связь, и когда я вижу в глазах людей, что что-то происходит. Когда я чувствую, что могу затронуть их металлическое сердце, — это самое лучшее. И здесь, в Бразилии, это особенно заметно, это самое лучшее ощущение».



На вопрос, как она сохраняет отличное расположение духа на своих выступлениях, отыграв за свою жизнь более 3 500 концертов, Doro ответила:



«Это просто — всё благодаря фанатам, людям. Когда я вижу фанатов, когда я вижу людей на маленьких концертах или на больших фестивалях, неважно, когда я ощущаю и вижу хорошую энергию, когда я знаю, что они счастливы, что они рады меня видеть, я сразу чувствую себя желанной. И тогда я могу петь лучше, я могу прыгать выше, я могу петь громче. Это настоящий кайф. И я всегда чувствую мотивацию и вдохновение — на каждом концерте. И я отношусь к каждому концерту так, словно он может стать последним. И каждый концерт — это всегда приключение. Я никогда не уставала от одной песни или одного концерта. Это всегда было что-то свежее и новое. Даже "All We Are" мы исполняем с 1987 года на каждом концерте, на каждом выступлении, и она до сих пор одна из моих любимых, потому что я вижу реакцию. И да, это всё ещё как будто совершенно новая песня. Так что легко быть мотивированной, когда тебе весело и когда ты чувствуешь людей».



По поводу того, что даёт ей мотивацию на запись новых альбомов, Doro сказала:



«Сейчас в моём каталоге уже 20 или 21 студийная пластинка, плюс концертные записи, DVD и Blu-ray. Сейчас мы как раз работаем над новым DVD, посвящённым 40-летней годовщине. Это было большое шоу в Вакене и выступление в моём родном городе Дюссельдорфе, Германия. У нас было много гостей. Это было потрясающе. Так что мы всё ещё работаем над этим. И да, когда я могу написать новую песню, я всегда чувствую: "А может, она понравится фанатам". Я очень волнуюсь. И невозможно написать одну и ту же песню, но я люблю гимны. Когда я вижу, что люди поют вместе со мной, это заставляет меня чувствовать себя здорово. И хэдбенгинг — это всегда хорошо. И баллады тоже — я люблю баллады, потому что у людей наворачиваются слёзы на глаза. Они очень эмоциональны. Так что каждая песня для меня священна».







