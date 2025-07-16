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Просила ли DORO автографы?



DORO в рамках недавнего интервью ответила на вопрос о том, просила ли она в своей жизни у кого-то автограф:



«Нет, не просила. Я никогда не хотела вторгаться в чью-то личную жизнь. Поэтому я подумала о том, чтобы взять автограф у кого-то, кто вдохновлял меня и, я знаю, вдохновлял и Лемми. Это был Литтл Ричард. Когда мне было три года, я послушала одну песню — "Lucille". А потом я была в Лос-Анджелесе в 1989–1990 годах, и Gene Simmons продюсировал наш альбом, а я был большой фанаткой KISS в детстве, и для меня это было действительно воплощением мечты. Потом кто-то сказал: "Doro, ты живёшь в этом отеле все это время, а Литтл Ричард живёт прямо напротив тебя". Тогда это был отель Hyatt в Лос-Анджелесе. Я сказала: "Я его фанатка", и этот парень ответил: "Я знаю! Подойди и возьми автограф". Каждый день я просыпалась и думала: "Сегодня я пойду к нему. Я постучусь к нему в дверь и попрошу автограф". И каждый день я также думала: "Это неправильно. Я не хочу вторгаться в его личную жизнь". Так что потом работа над пластинкой закончилась, а я так и не попросила автограф, хотя должна была».





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