Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 58
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 58
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
[= ||| все новости группы



*

Doro

*



16 июл 2025 : 		 Просила ли DORO автографы?

29 май 2025 : 		 DORO выпустит альбом в честь Лемми

23 май 2025 : 		 Новая песня DORO

18 май 2025 : 		 DORO PESCH: «Для меня каждый концерт как последний»

13 апр 2025 : 		 DORO PESCH получила награду

22 янв 2025 : 		 DORO PESCH получила золото

23 окт 2024 : 		 Новый сингл DORO выйдет осенью

10 окт 2024 : 		 Видео полного выступления DORO

13 авг 2024 : 		 Видео полного выступления DORO

27 мар 2024 : 		 Новое видео DORO

15 фев 2024 : 		 Новая песня DORO

20 янв 2024 : 		 Кавер-версия METALLICA от DORO

17 янв 2024 : 		 DORO PESCH о возвращении прав на название WARLOCK

6 янв 2024 : 		 DORO PESCH: «Металл — это свобода!»

27 дек 2023 : 		 DORO PESCH: «Я никогда не брала отпуск»

21 дек 2023 : 		 Новое видео DORO

16 дек 2023 : 		 DORO: «Я никогда не испытывала желания выйти замуж и завести детей»

2 дек 2023 : 		 DORO PESCH: «Все животные для меня священны»

6 ноя 2023 : 		 DORO PESCH: «METALLICA всегда была одной из моих любимых групп»

2 ноя 2023 : 		 DORO PESCH: «Очень приятно видеть столько талантливых женщин на сцене!»

1 ноя 2023 : 		 DORO PESCH выбрала ROB'a HALFORD'a в качестве рок-бога

27 окт 2023 : 		 Новое видео DORO

25 окт 2023 : 		 DORO не хочет на пенсию: «Другой жизни у меня нет»

13 окт 2023 : 		 Новое видео DORO

3 окт 2023 : 		 DORO PESCH рада дуэту Rob'a и Долли

19 сен 2023 : 		 Новое видео DORO
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Просила ли DORO автографы?



zoom
DORO в рамках недавнего интервью ответила на вопрос о том, просила ли она в своей жизни у кого-то автограф:

«Нет, не просила. Я никогда не хотела вторгаться в чью-то личную жизнь. Поэтому я подумала о том, чтобы взять автограф у кого-то, кто вдохновлял меня и, я знаю, вдохновлял и Лемми. Это был Литтл Ричард. Когда мне было три года, я послушала одну песню — "Lucille". А потом я была в Лос-Анджелесе в 1989–1990 годах, и Gene Simmons продюсировал наш альбом, а я был большой фанаткой KISS в детстве, и для меня это было действительно воплощением мечты. Потом кто-то сказал: "Doro, ты живёшь в этом отеле все это время, а Литтл Ричард живёт прямо напротив тебя". Тогда это был отель Hyatt в Лос-Анджелесе. Я сказала: "Я его фанатка", и этот парень ответил: "Я знаю! Подойди и возьми автограф". Каждый день я просыпалась и думала: "Сегодня я пойду к нему. Я постучусь к нему в дверь и попрошу автограф". И каждый день я также думала: "Это неправильно. Я не хочу вторгаться в его личную жизнь". Так что потом работа над пластинкой закончилась, а я так и не попросила автограф, хотя должна была».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 июл 2025
Corpsegrinder04
Список певцов, кому Доро расстёгивала ширинки и так известен всему Дарк Сайду.
Но самые закадычные клиенты это Удо, Лемми и Хэлфорд.
просмотров: 104

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом