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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 115
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 115
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
[= ||| все новости группы



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Doro

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24 июл 2025 : 		 Новое видео TBS x DORO

16 июл 2025 : 		 Просила ли DORO автографы?

29 май 2025 : 		 DORO выпустит альбом в честь Лемми

23 май 2025 : 		 Новая песня DORO

18 май 2025 : 		 DORO PESCH: «Для меня каждый концерт как последний»

13 апр 2025 : 		 DORO PESCH получила награду

22 янв 2025 : 		 DORO PESCH получила золото

23 окт 2024 : 		 Новый сингл DORO выйдет осенью

10 окт 2024 : 		 Видео полного выступления DORO

13 авг 2024 : 		 Видео полного выступления DORO

27 мар 2024 : 		 Новое видео DORO

15 фев 2024 : 		 Новая песня DORO

20 янв 2024 : 		 Кавер-версия METALLICA от DORO

17 янв 2024 : 		 DORO PESCH о возвращении прав на название WARLOCK

6 янв 2024 : 		 DORO PESCH: «Металл — это свобода!»

27 дек 2023 : 		 DORO PESCH: «Я никогда не брала отпуск»

21 дек 2023 : 		 Новое видео DORO

16 дек 2023 : 		 DORO: «Я никогда не испытывала желания выйти замуж и завести детей»

2 дек 2023 : 		 DORO PESCH: «Все животные для меня священны»

6 ноя 2023 : 		 DORO PESCH: «METALLICA всегда была одной из моих любимых групп»

2 ноя 2023 : 		 DORO PESCH: «Очень приятно видеть столько талантливых женщин на сцене!»

1 ноя 2023 : 		 DORO PESCH выбрала ROB'a HALFORD'a в качестве рок-бога

27 окт 2023 : 		 Новое видео DORO

25 окт 2023 : 		 DORO не хочет на пенсию: «Другой жизни у меня нет»

13 окт 2023 : 		 Новое видео DORO

3 окт 2023 : 		 DORO PESCH рада дуэту Rob'a и Долли
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|||| сегодня

Новое видео TBS x DORO



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Wacken, новое видео TBS x DORO, доступно для просмотра ниже.




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