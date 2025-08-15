Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 51
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 51
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
все новости группы



*

Doro

*



15 авг 2025 : 		 Новое видео DORO

24 июл 2025 : 		 Новое видео TBS x DORO

16 июл 2025 : 		 Просила ли DORO автографы?

29 май 2025 : 		 DORO выпустит альбом в честь Лемми

23 май 2025 : 		 Новая песня DORO

18 май 2025 : 		 DORO PESCH: «Для меня каждый концерт как последний»

13 апр 2025 : 		 DORO PESCH получила награду

22 янв 2025 : 		 DORO PESCH получила золото

23 окт 2024 : 		 Новый сингл DORO выйдет осенью

10 окт 2024 : 		 Видео полного выступления DORO

13 авг 2024 : 		 Видео полного выступления DORO

27 мар 2024 : 		 Новое видео DORO

15 фев 2024 : 		 Новая песня DORO

20 янв 2024 : 		 Кавер-версия METALLICA от DORO

17 янв 2024 : 		 DORO PESCH о возвращении прав на название WARLOCK

6 янв 2024 : 		 DORO PESCH: «Металл — это свобода!»

27 дек 2023 : 		 DORO PESCH: «Я никогда не брала отпуск»

21 дек 2023 : 		 Новое видео DORO

16 дек 2023 : 		 DORO: «Я никогда не испытывала желания выйти замуж и завести детей»

2 дек 2023 : 		 DORO PESCH: «Все животные для меня священны»

6 ноя 2023 : 		 DORO PESCH: «METALLICA всегда была одной из моих любимых групп»

2 ноя 2023 : 		 DORO PESCH: «Очень приятно видеть столько талантливых женщин на сцене!»

1 ноя 2023 : 		 DORO PESCH выбрала ROB'a HALFORD'a в качестве рок-бога

27 окт 2023 : 		 Новое видео DORO

25 окт 2023 : 		 DORO не хочет на пенсию: «Другой жизни у меня нет»

13 окт 2023 : 		 Новое видео DORO
Новое видео DORO



“Warriors Of The Sea”, новое видео DORO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза Warriors Of The Sea, выход которого намечен на 24 октября на Rare Diamonds Productions:

“Warriors Of The Sea”
“Touch Too Much”
“Tattooed Angels”
“Horns Up High”
“Seelied”
“Children Of The Dawn” (live)
“Fire In The Sky” (live)
“Revenge” (live)
“Above The Ashes” (live)
“Raise Your Fist In The Air” (live)



15 авг 2025
Corpsegrinder04
Песня нравится. Пиратский прикид у мамки тоже.
На барабанах забулдыга какой-то.
просмотров: 201

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
