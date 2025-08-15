сегодня



Новое видео DORO



“Warriors Of The Sea”, новое видео DORO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза Warriors Of The Sea, выход которого намечен на 24 октября на Rare Diamonds Productions:



“Warriors Of The Sea”

“Touch Too Much”

“Tattooed Angels”

“Horns Up High”

“Seelied”

“Children Of The Dawn” (live)

“Fire In The Sky” (live)

“Revenge” (live)

“Above The Ashes” (live)

“Raise Your Fist In The Air” (live)





( 1 ) просмотров: 201

