BIOHAZARD: «Нам нечего бояться студии!»



Вокалиста BIOHAZARD Billy Graziadei в недавнем интервью спросили, были ли у него или коллег по группе опасении перед тем, как вновь оказаться вместе в студии:



«Я бы сказал, что нет, потому что мы не собирались вместе... Мы собрали группу заново. Мы единственная группа из 90-х, в которой есть оригинальные ребята, и мы поняли это только через три года. Но мы снова собрались. У нас было запланировано два концерта, три концерта, и мы просто плыли по течению. Мы не строили особых планов. Если бы мы сели и сказали: "Эй, давайте соберем группу. Давайте отправимся в турне на пару лет, дадим несколько потрясающих шоу и запишем альбом". Когда мы что-то планировали в своей карьере, это никогда не срабатывало. Когда же мы позволяли себе просто написать что-то на стене и двигаться вперед, все получалось. Так что BIOHAZARD никогда не были большой бизнес-структурой, которая планирует все эти вещи с огромным маркетинговым планом и бизнес-предложением, которое работает на все сто. Мы — аутсайдеры. Поэтому, будучи аутсайдером, мы прижаты спиной к стене, мы выходим, размахивая руками, и придумываем все по ходу дела. И это работает».







