Biohazard

18 авг 2025 : 		 BIOHAZARD: «Нам нечего бояться студии!»

17 июл 2025 : 		 Новое видео BIOHAZARD

14 июл 2025 : 		 BILLY GRAZIADEI о новом альбоме BIOHAZARD

17 июн 2025 : 		 Новое видео BIOHAZARD

16 июн 2025 : 		 Новая песня BIOHAZARD

27 фев 2025 : 		 ONYX присоединились на сцене к BIOHAZARD

1 фев 2025 : 		 BIOHAZARD почти закончили

22 дек 2024 : 		 Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a

16 дек 2024 : 		 BIOHAZARD в студии

22 ноя 2024 : 		 BIOHAZARD готовы к студии

31 окт 2024 : 		 Барабанщик BIOHAZARD о правильном моменте для выпуска альбома

16 окт 2024 : 		 BIOHAZARD на Frontiers

14 окт 2024 : 		 SEN DOG присоединился на сцене к BIOHAZARD

17 июн 2024 : 		 Новая музыка от BIOHAZARD в начале года?

23 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

22 май 2024 : 		 BIOHAZARD: «Сейчас мы ладим как никогда!»

2 май 2024 : 		 BIOHAZARD планируют выпустить сингл в этом году

19 фев 2024 : 		 BIOHAZARD готовят новый материал

20 сен 2023 : 		 Видео полного выступления BIOHAZARD

16 авг 2023 : 		 BIOHAZARD вдохновляются концертами

16 июл 2023 : 		 Умер оригинальный барабанщик BIOHAZARD

4 июл 2023 : 		 BILLY GRAZIADEI — о новом материале BIOHAZARD

23 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

19 июн 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

11 июн 2023 : 		 BIOHAZARD собираются записать альбом

2 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD
|||| сегодня

BIOHAZARD: «Нам нечего бояться студии!»



Вокалиста BIOHAZARD Billy Graziadei в недавнем интервью спросили, были ли у него или коллег по группе опасении перед тем, как вновь оказаться вместе в студии:

«Я бы сказал, что нет, потому что мы не собирались вместе... Мы собрали группу заново. Мы единственная группа из 90-х, в которой есть оригинальные ребята, и мы поняли это только через три года. Но мы снова собрались. У нас было запланировано два концерта, три концерта, и мы просто плыли по течению. Мы не строили особых планов. Если бы мы сели и сказали: "Эй, давайте соберем группу. Давайте отправимся в турне на пару лет, дадим несколько потрясающих шоу и запишем альбом". Когда мы что-то планировали в своей карьере, это никогда не срабатывало. Когда же мы позволяли себе просто написать что-то на стене и двигаться вперед, все получалось. Так что BIOHAZARD никогда не были большой бизнес-структурой, которая планирует все эти вещи с огромным маркетинговым планом и бизнес-предложением, которое работает на все сто. Мы — аутсайдеры. Поэтому, будучи аутсайдером, мы прижаты спиной к стене, мы выходим, размахивая руками, и придумываем все по ходу дела. И это работает».




просмотров: 155

