Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 60
*Умер вокалист AT THE GATES 25
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 18
Biohazard

17 сен 2025 : 		 Новая песня BIOHAZARD

20 авг 2025 : 		 Новое видео BIOHAZARD

18 авг 2025 : 		 BIOHAZARD: «Нам нечего бояться студии!»

17 июл 2025 : 		 Новое видео BIOHAZARD

14 июл 2025 : 		 BILLY GRAZIADEI о новом альбоме BIOHAZARD

17 июн 2025 : 		 Новое видео BIOHAZARD

16 июн 2025 : 		 Новая песня BIOHAZARD

27 фев 2025 : 		 ONYX присоединились на сцене к BIOHAZARD

1 фев 2025 : 		 BIOHAZARD почти закончили

22 дек 2024 : 		 Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a

16 дек 2024 : 		 BIOHAZARD в студии

22 ноя 2024 : 		 BIOHAZARD готовы к студии

31 окт 2024 : 		 Барабанщик BIOHAZARD о правильном моменте для выпуска альбома

16 окт 2024 : 		 BIOHAZARD на Frontiers

14 окт 2024 : 		 SEN DOG присоединился на сцене к BIOHAZARD

17 июн 2024 : 		 Новая музыка от BIOHAZARD в начале года?

23 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

22 май 2024 : 		 BIOHAZARD: «Сейчас мы ладим как никогда!»

2 май 2024 : 		 BIOHAZARD планируют выпустить сингл в этом году

19 фев 2024 : 		 BIOHAZARD готовят новый материал

20 сен 2023 : 		 Видео полного выступления BIOHAZARD

16 авг 2023 : 		 BIOHAZARD вдохновляются концертами

16 июл 2023 : 		 Умер оригинальный барабанщик BIOHAZARD

4 июл 2023 : 		 BILLY GRAZIADEI — о новом материале BIOHAZARD

23 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

19 июн 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD
Новая песня BIOHAZARD



Death of Me, новая песня BIOHAZARD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Divided We Fall”, релиз которого намечен на 17 октября на BLKIIBLK:

“F**k The System”
“Forsaken”
“Eyes On Six”
“Death Of Me”
“Word To The Wise”
“Fight To Be Free”
“War Inside Me”
“S.I.T.F.O.A.”
“Tear Down The Walls”
“I Will Overcome”
“Warriors”




просмотров: 79

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
