Вокалист BIOHAZARD: «Никакого единения в мире нет»

BILLY GRAZIADEI в недавнем интервью ответил на вопрос о том, не стало ли состояние мира, в котором так много ненависти и раскола в обществе, вдохновением для него и его коллег по группе выпустить новый альбом "Divided We Fall" после двухлетних гастролей по всему миру:



«Мы всегда были продуктом нашего окружения. И все наши тексты, вся наша музыка, все, что мы выпустили, было результатом этого влияния.



"Divided We Fall" — сейчас это очень актуально, когда нет единства, а есть сплошное разделение. И это может быть что угодно"… Всего так много. Примерно так было давным-давно, и когда я был в турне и последние пару лет исполнял наши классические песни, я понял, что наша музыка сейчас так же актуальна, как и тогда. В "Divided We Fall" мы поем о вещах, которые, как мне кажется, находят отклик не только у нас самих, но и у новых людей, тех, кто не знаком с BIOHAZARD.



Я считаю, что есть и иной глубокий смысл в том, чтобы снова быть вместе, в этом есть своя изюминка. Вместе мы сильнее, чем по отдельности. Я к тому, что, несмотря на то, что у меня есть проекты POWERFLO и BILLYBIO, которые мне нравятся, но работа в BIOHAZARD — это совсем другое дело. Это часть того, кто я есть. Это заложено в моей ДНК так давно, что я не могу этого отрицать. Вот почему я выбрал название BILLYBIO [для своего сольного проекта]. Я собирался назвать его GENERATION Z. Я собирался назвать это GENERATION KILL, как и все другие названия, которые у меня были, и я подумал: "Знаешь что? Вот кто я такой. Позвольте мне принять это", потому что там есть песни, которые должны были стать песнями BIOHAZARD, [которые я записал] с BILLYBIO, но BIOHAZARD уже не существовали, поэтому они стали песнями BILLYBIO.



Но, возвращаясь к BIOHAZARD, я полагаю, что мы не преувеличиваем и говорим как есть, однако объединение, сплоченность и выживание всегда были для нас основополагающей темой. И этот альбом — важное заявление, особенно с учетом… "Divided We Fall" — это строчка из песни "Fuck The System". Итак, я предложил это. Я такой: "Давайте назовем песню "Divided We Fall", — и в итоге мы ее не сделали, но она получилась идеальной и, казалось, обобщила все, что было на альбоме, и времена — как в "State Of World Address", как в "Urban Discipline".



Я помню, как записывал нашу первую пластинку одноименным названием. Мы уехали из Нью-Йорка и поняли, что не только в Нью-Йорке все было не так. [Мы видели похожие вещи] в Чикаго, мы видели похожие вещи в Детройте и Сиэтле, Лос-Анджелесе и Далласе, во всех городах по всей стране. Мы вернулись домой и выпустили "Urban Discipline". Это был наш призыв, и то, что мы узнали, и то, как мы поняли, что на нас повлиял не только Нью-Йорк. Это была городская жизнь в целом, та самая урбанистическая жизнь. С этим альбомом мы много гастролировали и вернулись, осознав, что это были не только города Америки, но и весь мир, и города по всему миру. Так что "State Of The World Address" стал отражением этого опыта. "Divided We Fall" — это прямое отражение того, что мы видели все вместе, не только за последние пару лет, с тех пор как мы снова вместе — потому что я всегда пишу, мы всегда что-то создаем — это то, как мы видели развитие событий за последние 10 лет. И людям, которые увидят эту пластинку, возможно, было 10 или восемь лет, когда BIOHAZARD перестали что-либо делать. Так что мы почти как тот же микроскоп, тот же телескоп, которым были тогда, мы просто смотрим в него немного более образованными глазами. Мы не так быстро формулируем суждения, и мы могли бы видеть вещи немного шире. Иногда, когда вы смотрите на вещи очень пристально, вы как бы упускаете из виду все, что их окружает, и если возвращаетесь назад, чтобы взглянуть на них с высоты птичьего полета, то вы видите картину в целом. Что касается наших предыдущих альбомов, то они были более узкими. Но мы стали немного старше и мудрее. Мы видим общую картину, и "Divided We Fall" как бы подводит итог».







