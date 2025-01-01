сегодня



Новое видео BIOHAZARD



"Eyes On Six", новое видео BIOHAZARD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Divided We Fall”, релиз которого намечен на 17 октября на BLKIIBLK:



“F**k The System”

“Forsaken”

“Eyes On Six”

“Death Of Me”

“Word To The Wise”

“Fight To Be Free”

“War Inside Me”

“S.I.T.F.O.A.”

“Tear Down The Walls”

“I Will Overcome”

“Warriors”











