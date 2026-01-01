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Вокалист BIOHAZARD очень любит фитнес



В недавнем интервью вокалист/басист BIOHAZARD Evan Seinfeld поговорил о запуске приложения Full Metal Fitness. Участники Full Metal Fitness получают современное приложение, включающее тренировочную программу, индивидуально адаптированную под их цели; простой в использовании план питания, который помогает добиться оптимальных результатов не только в фитнесе, но и в вопросах долголетия; еженедельный видеозвонок Full Metal Accountability под руководством Evan'a со всеми участниками, тренирующимися вместе в виртуальном формате; а также персональные видеоконсультации с Evan'ом для обладателей платинового и бриллиантового уровней подписки.



Говоря о том, как появилась идея Full Metal Fitness, Seinfeld, ранее основавший платформу поддержки мужчин Mantorship, призванную помогать людям «соединяться со своей истиной и предназначением», в частности, сказал:



«Я уже несколько лет консультирую парней. Я не позиционирую себя как коуча, но многие обращаются ко мне после того, как видят мой контент: „Ты работаешь с мужчинами? С женщинами?“ На самом деле нет, но за последние, не знаю, лет пять я все же помогал довольно многим мужчинам. И мне нравится фитнес, черт возьми. Потому что это правда. Ты получаешь ровно столько, сколько вкладываешь. Это чертовски честная штука. Тут нельзя схитрить. Она не врет. Срежешь путь — потом за это заплатишь. Это то, что поднимает твои вибрации, эндорфины. Это меняет химию твоего тела. И когда я только что вышел из зала, я самый добрый, самый скромный и самый счастливый человек за весь день. Ни один наркотик и ни одно химическое вещество не дадут мне такого ощущения. Это почти оргазмично, но эффект остается надолго. И когда я работаю над собой и понимаю, что прямо сейчас являюсь лучшей версией себя в этом возрасте, представьте, что это делает с моей уверенностью и верой в себя. Я знаю, что способен составить план, выполнить его, вложить труд, получить результат и научиться любить сам процесс.



Full Metal Fitness начался с того, что я просто проводил пляжные тренировки для мужчин из Mantorship, а потом они стали смешанными, а потом выросли до огромных масштабов. Я начал преподавать йогу. И вообще я всегда помогал другим парням в зале: составлял им программы тренировок, помогал с питанием, подчеркивал важность долгосрочного подхода к еде, а не просто очередной диеты.



У меня был знакомый по имени Хави, с которым мы тренировались в Тулуме. Он работал телохранителем и пришел на одну из встреч Mantorship. Мы подружились, и именно он познакомил меня с людьми из MacroActive — компании, которая создает фитнес-приложения для самых топовых фитнес-инфлюенсеров в мире. Мы долго общались, присматривались друг к другу, и мне понадобилось время, чтобы понять, действительно ли я хочу этим заниматься. Я хотел стать таким хардкорным/металлическим Джеком Лаланном. Потому что мне нравится говорить: „Ладно, народ. Нас здесь пятьдесят человек на пляже. Погнали, милю туда и обратно на полной скорости. Вперед!“ Мне это чертовски импонирует. Мне нравится чувствовать людей, бегущих рядом со мной, ощущать себя частью чего-то большего, сообщества. Это как будто ты в фильме „300 спартанцев“.



Есть что-то особенное в артистах. Они чувствуют всё гораздо сильнее. И не случайно столько фронтменов 90-х — да и вообще любого времени — ломались или заканчивали жизнь самоубийством. Все эти Крис Корнеллы, Честеры Беннингтоны, Курты Кобейны, Скотты Вейланды — список можно продолжать бесконечно. Это люди, которые испытали самые высокие из возможных взлетов. И жизнь может сильно исказиться. Всё может превратиться в черно-белую картину. Когда ты привыкаешь к невероятным эмоциональным пикам, они становятся твоей нормой, твоим большим выбросом дофамина. А еще есть окситоцин и тому подобные химические процессы, которые мы ощущаем. И когда я начал проводить эти тренировки, я понял, что это дает мне такое же ощущение, как выход на сцену с BIOHAZARD. Будто это концерт. И меня это по-настоящему зажгло.



Тогда мне пришла идея создать тренировочную программу в духе P90X или Insanity. Сейчас мы заканчиваем монтаж. Она появится на Йо-Туб. Возможно, будет бесплатной, если получится решить вопрос с музыкой. Суть проста: дай мне 60 минут своего времени. Всё, что тебе нужно, — пара гантелей по пять или десять фунтов. Включай музыку погромче и повторяй за мной. Это полноценная функциональная HIIT-тренировка для всего тела. Там есть отжимания, сгибания рук, жимы, приседания, скакалка — реально тяжелая тренировка. И все это под IRON MAIDEN, BLACK SABBATH, JUDAS PRIEST и SLAYER. Это просто охренительно. Там есть CRO-MAGS, MADBALL, немного BIOHAZARD, SICK OF IT ALL, DEEP PURPLE, MOTÖRHEAD и DIO. Чертовски крутая штука.



И постепенно я начал строить сообщество людей, которые хотят тренироваться вместе со мной. Поэтому я создал приложение, которое помогает достигать целей — любых целей. Там есть очень конкретные тренировочные планы. Я снял более 150 демонстрационных роликов, показывающих каждое упражнение, правильные углы и тот способ выполнения, который считаю оптимальным. Пользователь получает диету с расчетом макросов, план питания, список покупок, рецепты и недельный план закупок. Есть и созвоны для отчетности. Раз в неделю мы собираемся вместе, и каждый должен ответить: „Сколько дней ты тренировался на этой неделе, Билл?“ — „Как у тебя было с питанием на этой неделе, Билл?“ И ты должен быть честным, потому что либо получишь результат, либо нет.



Лично я хочу, чтобы все пользователи моего приложения набирали мышечную массу, теряли жир, улучшали композицию тела, настроение, уверенность в себе и учились любить сам процесс тренировок. Потому что когда ты влюбляешься в работу, тогда и приходят чертовы результаты. Но если ты воспринимаешь это как что-то неприятное, тебе нужно научиться менять свое мышление. Поэтому мы много говорим и об этом.



Я объединяю людей в пары, чтобы они помогали друг другу держать дисциплину. Есть разные уровни и пакеты сопровождения. Некоторые оформляют золотую, платиновую или даже бриллиантовую подписку и получают прямой доступ ко мне. Потому что это серьезные ребята: они сидят в дорогом ресторане и не знают, что заказать; или находятся не дома и не могут попасть в зал, поэтому им нужен комплекс упражнений с собственным весом; или просто нужен совет. А некоторым людям сам факт того, что есть человек, которому можно написать, помогает оставаться в рамках плана.



И что забавно — вся эта история состоит из людей нашей сцены. Все участники Full Metal Fitness — это ребята из хардкора и металла, которым за 30, за 40, за 50, и все они выходят на новый уровень.



Многие участники Mantorship пришли в Full Metal Fitness, а многие из Full Metal Fitness затем присоединились к Mantorship, но это разные проекты. И если вы хотите прийти в лучшую форму в своей жизни — неважно, мужчина вы или женщина, — и любите тяжелую музыку, то это уже своего рода культура.



И вот к чему всё это привело. Мы играем на огромном фестивале Bloodstock в Великобритании. У BIOHAZARD выходит новый альбом „Divided We Fall“. Мы находимся в мировом туре. Сейчас я в середине американского тура из 30 концертов вместе с SEPULTURA и EXODUS, а затем нас ждут еще 40 выступлений по Европе.



Bloodstock — это фестиваль на сто тысяч человек, который существует уже 25 лет. Каждый раз, когда мы там играли, я проводил круг братства Mantorship. В первый год более 300 человек откликнулись на приглашение, а место было рассчитано примерно на 25 участников. Это было не лучшим решением, поэтому сейчас мы ищем другой формат. И организаторы предложили мне провести полноценную тренировку Full Metal Fitness на одной из сцен.



Потому что если ты приехал на музыкальный фестиваль, это не значит, что обязан пить, убиваться и есть хот-доги только потому, что любишь музыку. Можно приехать на фестиваль, устроить себе крутую тренировку, поднять свои показатели, а потом еще и съесть что-нибудь полезное. Потому что я хочу жить долго, процветать и хорошо себя чувствовать».







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