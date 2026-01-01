сегодня



Вокалист BIOHAZARD: «Мы сделали запись, которой я, чёрт возьми, реально горжусь!»



BILLY GRAZIADEI в недавнем интервью обсудил последний альбом BIOHAZARD:



«Я не какой-то самоуверенный чувак, но с этим альбомом у нас реально всё получилось. У нас был отличный продюсер — Matt Hyde. Он сказал мне: “Слушай, мне нравится то, что ты делаешь с Sen Dog, POWERFLO. Я бы с радостью спродюсировал вас, ребята”. У меня есть сольная группа — BILLYBIO — и он говорит: “Мне нравится твой сольный материал. Крутые вещи. Я бы с удовольствием поработал с тобой… но”. Я такой: “Что значит ‘но’?” А он: “Мне не нужен Billy из BIOHAZARD 2023 года. Мне нужен Billy из BIOHAZARD 1993-го”.



Я думаю: “Для чего? Я, чёрт возьми, столько всего узнал. Я стал лучшим музыкантом, лучшим автором песен, лучшим певцом. Я знаю, как делать своё дело”. Это всё равно что сказать Майку Тайсону: “Слушай, в этом бою забудь всё, чему тебя учили, и вернись в 1984-й. Будь тем парнем, каким был до того, как начал профессионально драться”.



Сначала я реально завис на секунду: “Какого чёрта это вообще значит?” Но он был прав. Он сказал: “Когда вы делали музыку, в которую я влюбился, это была та самая эпоха. Тогда вы продали больше всего пластинок. Тогда вы сильнее всего зацепили людей. Всё, что было потом — просто забудь. Зайди в студию и вернись туда”.



Он рассказывал, что каждое утро сидит с гитарой и разминается. Я раньше таким вообще не занимался. Все эти вокальные упражнения я выучил позже — чтобы не убить голос, чтобы можно было орать на сцене и выдерживать по 250 грёбаных дней в туре. Но тогда я всё это просто выкинул. Никаких вокальных разминок. Я рвал себе голос. Я облажался не раз. Но я действовал так, будто снова 1993 год — и делал то, что должен был делать.



И он сумел вытащить из всех нас то, чего у нас давно не было. У него хватило яиц пойти против нас. Он не оскорблял и не давил — он просто как будто раскопал ту часть BIOHAZARD, которая всегда была внутри нас, но давно спряталась под слоями всякого дерьма. Группы постоянно говорят: “Мы вернулись к своим корням”. Да ни хрена вы не возвращаетесь. Корни никуда не делись. Они просто со временем покрываются кучей грязи. Нужно откопать их, убрать весь этот гравий и дерьмо — и они снова начинают сиять.



Многие группы через это проходят. Matt помог нам прорубиться через всю эту чушь и вернуться к тому, что по-настоящему нас заводит. Это и есть то, из чего сделаны BIOHAZARD. Наши meat and potatoes. И я помню, как он сказал: “Это просто. Просто будь собой”.



Лично я всегда хотел быть лучше, чем был вчера. Не важно, что это — джиу-джитсу, песни, вокал, тексты. Я хочу быть лучшей версией себя. Даже став отцом, я хочу быть лучшим отцом, лучшим гитаристом, лучшим певцом, чем был вчера. Так я двигаюсь вперёд во всём. Но иногда этот драйв, которым я горжусь, может увести тебя слишком далеко от того места, с которого ты начинал.



Я никогда не выпускал пластинку, которой бы не гордился. Я люблю все наши записи. Но иногда старые Converse, старые Doc Martens и те самые поношенные штаны сидят идеально. Вот примерно так сейчас ощущается BIOHAZARD».



Размышляя о записи “Divided We Fall”, Billy вспомнил, что альбом появился после того, как классический состав Biohazard — Evan Seinfeld, Danny Schuler и Bobby Hambel — снова начал выступать вместе.



«Я вообще не думал, что этот реюнион продлится дольше двух-трёх концертов. Потом прошло два-три месяца. Потом два-три года — и мы уже в студии. Мы записали этот альбом после двух с половиной лет гастролей. Всё это время играли только классические песни Biohazard. Так что по нашим венам снова текла энергия 1993 года.



Казалось, всё сошлось в идеальный шторм. Matt разнёс нас своим мастерством, и мы начали запись. В процессе случилась куча безумного дерьма. Но Biohazard — как боксёр-аутсайдер: когда тебя прижимают к канатам, ты всё равно выбрасываешь удар. И мы сделали запись, которой я, чёрт возьми, действительно горжусь».







