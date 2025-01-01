сегодня



BLIND GUARDIAN готовят акустическую версию "Nightfall In Middle-Earth"



Вокалист BLIND GUARDIAN Hansi Kürsch в недавнем интервью поговорил об активных гастролях в поддержку "The God Machine" этим летом:



«Мы сделали гораздо больше, чем собирались. Но они соблазнили нас деньгами. Мы не могли сказать "нет". И в итоге это было целое лето, хотя в изначально мы даже не осознавали этого. И так, да, мы гастролируем уже третий год подряд. Так что, да, нам пора заканчивать, и после этого [осенью] у нас будет прекрасная возможность — мы дадим небольшое шоу в нашем родном городе [Крефельд, Германия, 19 декабря], когда вернемся из США, но на этом все».



Говоря о планах BLIND GUARDIAN на следующий год, в том числе о возможном новом альбоме, он сказал:



«Для нас, да, это написание песен и ведение бизнеса, который лежит в основе гастролей и всего остального. И, да, мы упустили из виду несколько моментов, которые должны исправить. Мы работаем над дополнительными проектами для BLIND GUARDIAN, такими как акустические альбомы. Все это нужно как-то исправить и закончить, надеюсь, в 2026 году — если не в 26-м, то в начале 27-го, это уж точно. А потом самое время возвращаться в путь. Но для нас, я должен сказать, это самый продолжительный тур в нашей жизни, потому что обычно он длится от 12 до 18 месяцев. И поскольку все немного перевернулось с ног на голову, когда мы начали гастролировать [в рамках празднования 30-летия] "Somewhere Far Beyond", турне затянулось дольше, чем ожидалось».



Говоря о предстоящих музыкальных проектах BLIND GUARDIAN, Hansi сказал:



«Мы уделили много времени гастролям и кое-что улучшили в акустическом плане. Мы планируем записать акустическую версию [альбома BLIND GUARDIAN 1998 года] "Nightfall In Middle-Earth", и у нас это получается довольно неплохо. Мы многого добились, но в следующем году нам предстоит его исследовать и усовершенствовать».







