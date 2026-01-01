Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Я очень горжусь новой пластинкой»



TAYLOR MOMSEN в новом интервью спросили, что она испытывает после анонса нового альбома Dear God, выход которого планируется на 26 июня:

«Это всегда немного странное чувство. Потому что альбом ещё не вышел, и он как будто всё ещё мой — если вы понимаете, о чём я. Но при этом я знаю, что совсем скоро поделюсь им со всеми, так что возникает довольно странное ощущение.

Но в основном это просто невероятное волнение. Я очень горжусь этим альбомом и счастлива, что люди наконец-то знают о его выходе. Долгое время это был секрет, который я держала при себе, и теперь приятно наконец отпустить его.

Потому что мы внутри уже давно знаем, что это за запись, а мир — нет. Так что я рада, что альбом наконец объявлен и назначена дата, когда вы все сможете его услышать».

Momsen также рассказала о лирическом вдохновении для нового сингла THE PRETTY RECKLESS “When I Wake Up”, который вышел в пятницу, 13 марта.

«“When I Wake Up” — это такая история… Думаю, многие знают это чувство. Разве не у всех была такая ночь, после которой ты просыпаешься и думаешь: “Я понятия не имею, где я был прошлой ночью”? Если вы не понимаете, о чём я говорю, значит, вам ещё не приходилось это переживать.

Эта песня — о череде таких ночей. О том, как ты просыпаешься и не совсем понимаешь, что произошло. В каком-то смысле это даже весело, если смотреть шире. Это как история о том, что в какой-то момент ты живёшь такой жизнью — а может быть, и нет. Иногда это кажется очаровательным, а иногда довольно мрачным. Иногда это весело, а иногда совсем нет.

По сути, песня о попытке убежать — используя что-то внешнее, что на самом деле не является решением. И, возможно, это не лучший путь. Я реально очень рада этой композиции и не могу дождаться, когда мы начнём играть её вживую. Всегда невероятно волнительно выпускать новую музыку — особенно когда она так долго лежала у тебя на полке.

Мы уже долгое время сотрудничаем с AC/DC, постоянно играем старый материал, который я обожаю, и все это круто. Но когда у тебя есть все новые песни, которые живут у тебя в голове, очень хочется просто выпустить их наружу. Так что здорово, что мы наконец можем начать добавлять новую музыку в сет».




