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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 54
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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The Pretty Reckless

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16 июл 2026 : 		 THE PRETTY RECKLESS в акустике

30 июн 2026 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

7 июн 2026 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS о подкладках на концертах

23 май 2026 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

19 апр 2026 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

24 мар 2026 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Вязать могу часами!»

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16 мар 2026 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Я очень горжусь новой пластинкой»

15 мар 2026 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

16 дек 2025 : 		 THE PRETTY RECKLESS в Jimmy Kimmel Live!

1 дек 2025 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

13 ноя 2025 : 		 THE PRETTY RECKLESS вновь стали первыми

31 окт 2025 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

10 окт 2025 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

9 окт 2025 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «В туре с AC/DC мы обрели друзей на всю жизнь»

29 авг 2025 : 		 THE PRETTY RECKLESS еще не закончили альбом

23 авг 2025 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

9 дек 2024 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и The Great Frog

2 ноя 2024 : 		 Юбилейное издание альбома THE PRETTY RECKLESS выйдет зимой

5 авг 2024 : 		 Как мышка укусила вокалистку THE PRETTY RECKLESS

8 июн 2024 : 		 Команда AC/DC подарила вокалистке THE PRETTY RECKLESS мышку

31 май 2024 : 		 На вокалистку THE PRETTY RECKLESS присела мышка

29 янв 2024 : 		 THE PRETTY RECKLESS в студии

11 июл 2023 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

1 июн 2023 : 		 THE PRETTY RECKLESS сделали шаг в студию

25 апр 2023 : 		 Видео с выступления THE PRETTY RECKLESS
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THE PRETTY RECKLESS в акустике



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THE PRETTY RECKLESS первого июля отыграли акустическое выступление в Amoeba Records, Hollywood, California:

01. Going To Hell
02. Make Me Wanna Die
03. Harley Darling
04. When I Wake Up
05. For I Am Death
06. About You
07. (What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding (Brinsley Schwarz cover)




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16 июл 2026
Altair21
Just Tonight нет, не порядок!
просмотров: 38

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