*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 32
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Новый альбом отражает меня полностью»



TAYLOR MOMSEN в недавнем интервью рассказала, как группе удалось записать новый альбом между турами и другими проектами:

«Это был интересный процесс. Мы делали альбом урывками — между турами с AC/DC. И для меня это был новый опыт. Хотя, если честно, это напомнило мне детство — когда я работала сразу на десяти работах и параллельно записывала пластинку, которая потом стала Light Me Up.

С одной стороны, это про сильное расщепление внимания — когда ты одновременно в куче процессов. И я, в принципе, умею так работать. Но с другой — для меня это очень тяжело именно с творческой точки зрения. Ты заходишь в поток, начинаешь реально продвигаться в работе над альбомом, а потом тебе приходится резко всё поставить на паузу и уехать в тур.

А гастроли — это вообще другой мир. И, конечно, играть с AC/DC — это что-то невероятное.

Но сейчас мне по-настоящему хорошо от того, что мне больше не нужно метаться туда-сюда. Раньше у меня в голове крутилась новая музыка, которую я хотела донести, а я выходила на сцену и играла предыдущий альбом. Это был довольно напряжённый период. И сейчас мне очень в кайф, что всё это позади. Ну, почти — альбом ещё не вышел, так что подождать осталось пару месяцев. Но меня это прямо освежает — возможность снова вернуться к тому, что у меня внутри, к тому, что я так долго держала в себе».

На вопрос, повлияли ли гастроли последних лет на звучание пластинки, Momsen ответила:

«Я так не думаю. Просто всё заняло больше времени. Я вообще не пишу в студии — песни полностью готовы ещё до того, как мы начинаем запись.

А дальше начинается процесс: как перенести то, что звучит у тебя в голове, в динамики, чтобы это услышали другие. А это всегда куча проб и ошибок. Но я точно знала, каким должен быть этот альбом и как он должен звучать. Нужно было просто дать этому время».

Говоря о том, что сейчас она находится в совершенно другом этапе жизни, певица добавила:

«Да, я реально в другом состоянии в настоящий момент. Я постоянно говорю, что мне очень нравится эта пластинка, потому что она — это я. В этих песнях есть честность и прямота… Не то чтобы раньше этого не было, но здесь это почти как будто страницы из моего дневника.

На этом альбоме я вся целиком — так, как мы раньше, наверное, не раскрывались до конца. И он получился одновременно грандиозным и простым. В нём есть всё, что я хотела сказать. И это ощущается… правильно. Наверное, это лучшее слово.

Пока всё это ещё очень новое для меня, я только начала об этом говорить, так что у меня нет идеально сформулированных мыслей. И вообще сложно говорить о музыке до того, как люди её услышат — не хочется навязывать им какое-то восприятие. Но я безумно горжусь этим альбомом. Он очень честный.

И я не могу дождаться, когда мы начнём играть эти песни вживую. Все звучит как THE PRETTY RECKLESS — но максимально настоящие, максимально “мы” прямо сейчас. И это, черт возьми, круто!»




