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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
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The Pretty Reckless

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Новое видео THE PRETTY RECKLESS



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"Dear God", новое видео группы THE PRETTY RECKLESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dear God", выпущенного 26 июня на Fearless Records:

01. Life Evermore Pt. 2
02. For I Am Death
03. When I Wake Up
04. Love Me
05. Dragonfire
06. Dear God
07. Life Evermore Pt. 3
08. About You
09. Spell On You
10. Rollercoaster Of Life
11. Eye Of The Storm
12. Devil In Disguise (Michelle's Song)
13. Dark Days
14. Life Evermore Pt. 1




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30 июн 2026
S
SnakeZ
Отличная песня и голосище конечно у Тейлор будь здоров!
30 июн 2026
N
Nepalcev
Во первЫх строках прям "War Pigs". Орлайт нау!
30 июн 2026
m
mohnatiy
Nepalcev, а в припеве слышится Адель Skyfall) Может, нейросети?
30 июн 2026
v
veps1
О, я тоже саббатовскую мелодику Оззи услышал))
30 июн 2026
G
GlowoErzum
Голая на могилах пофоткалась, можно и в веру обратиться.
просмотров: 528

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