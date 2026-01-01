18 май 2026 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Наш процесс сочинения и записи не сильно отличается от 80-х»

7 май 2026 : 		 Почему ARMORED SAINT записали так мало пластинок?

23 апр 2026 : 		 Новое видео ARMORED SAINT

23 апр 2026 : 		 ARMORED SAINT исполнили новую песню

26 мар 2026 : 		 Новое видео ARMORED SAINT

14 фев 2026 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT

14 янв 2026 : 		 Вокалист ARMORED SAINT горд новой пластинкой

8 янв 2026 : 		 Вокалист ARMORED SAINT думает о книге

6 дек 2025 : 		 ARMORED SAINT сосредоточились на более коротких песнях

3 дек 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT о METALLICA: «Они всегда готовы рисковать»

6 ноя 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Новый альбом ждите весной»

23 сен 2025 : 		 Новый альбом ARMORED SAINT выйдет весной

19 сен 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «У нас есть 11 песен»

9 июл 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Ну не судьба мне петь в METALLICA»

24 апр 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ARMORED SAINT

15 апр 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Я не разбираюсь в музыке, но знаю, что нужно звучать уникально!»

10 апр 2025 : 		 ARMORED SAINT готовы к студийной работе

13 дек 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT о состоянии здоровья

7 дек 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT перенес операцию

27 ноя 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Теща посоветовала мне мыть яйца»

25 ноя 2024 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT

24 ноя 2024 : 		 У ARMORED SAINT есть семь песен

21 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ARMORED SAINT

8 ноя 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Лейбл намекнул, что давно не было альбома»

8 авг 2024 : 		 Вокалист EXODUS присоединился на сцене к ARMORED SAINT

24 июл 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT готовит релиз своей группы
Вокалист ARMORED SAINT: «Наш процесс сочинения и записи не сильно отличается от 80-х»



В рамках недавней беседы у вокалиста ARMORED SAINT John'a Bush'a спросили, использует ли группа современные инструменты для записи или работает "по-старинке":

«У нас есть определенный шаблон, по которому мы работаем. Независимо от того, как в итоге заканчивается песня и как выстраивается аранжировка, мы всё равно делаем демо и уже отталкиваемся от него. И, по сути, это не так уж отличается от того, как мы работали еще в 80-х. Тогда всё просто писалось на четырехдорожечный Fostex. Ты всё время боялся, что кассету зажует, потому что тогда ты фактически теряешь главный экземпляр песни. Но в целом разница не такая уж большая. Мы и в 80-х старались делать крутые, максимально навороченные демо, насколько это было возможно, а сейчас просто делаем это чуть более продвинуто — уже в Pro Tools.

У Joey очень классная система и отличный домашний студийный сетап, и он делает реально крутые, детализированные демо, с которыми потом приятно работать. Так что я возвращаюсь к ним, работаю над вокалом, беру идеи откуда угодно — от других ребят, еще от кого-то, неважно. Потом пишу тексты, еду к нему домой и записываю вокал. И после этого мы стараемся сохранить как можно больше вокальных дорожек именно из этих демо-версий, потому что я придерживаюсь мнения, что иногда самые первые вокальные тейки — лучшие. Конечно, бывает, ты что-то слышишь и думаешь: „Ладно, это надо переделать. Можно сделать лучше“. И тогда переписываешь. Или иногда мы пытаемся всё сделать в спешке, а потом понимаешь: „Ну, тут все просто мимо нот“, — и тебя начинает корежить, когда ты это слышишь. Типа: „Фу, надо это исправить“, — потому что оно реально фальшивое. Но очень многое из подобных демо мы всё-таки сохраняем.

Потом Joey отправляет материал Gonzo [Sandoval, барабанщик ARMORED SAINT], и Gonzo уже играет поверх демо. Конечно, он привносит что-то свое, свои фишки, свою технику, но мы всё равно используем этот шаблон — особенно как клик, потому что от этого проще отталкиваться. Потом все подключаются, каждый добавляет свои партии, свои гитарные идеи. Joey иногда возвращается и переписывает бас. И дальше всё просто разрастается из этого первоначального шаблона.

Последнее, чего мы хотим, — это использовать технологии так, чтобы музыка перестала дышать и чтобы не чувствовалось, будто играет настоящая группа. Да, конечно, это отличается от того, как всё делалось в 80-х, но даже тогда уже было многослойное наложение. Сначала записывали барабаны, потом бас, потом гитары. Наверное, именно в 80-х группы и начали по-настоящему записываться по отдельности.

Слушайте, мы были в музее Motown в Детройте — это просто невероятное место. И там реально можно увидеть одну комнату с перегородками: здесь барабаны, перегородка, здесь бас, гитара, вокал — и все играют одновременно, живьем. И огромное количество тех песен действительно было записано именно так. Это просто потрясающе. Но сейчас так уже почти никто не работает, и довольно давно. Но, опять же, если использовать современные методы так, чтобы музыка всё равно оставалась живой и чувствовалась связь между музыкантами, — вот это самое главное. И сейчас это сложнее, чем когда-либо, но это реально важно. У тебя есть все эти технологии, но нельзя ими злоупотреблять. И это, наверное, касается не только музыки. Думаю, как людям, нам вообще предстоит сталкиваться с этим всё чаще — через ИИ и всё такое».




