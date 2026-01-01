Вокалист ARMORED SAINT: «Наш процесс сочинения и записи не сильно отличается от 80-х»



В рамках недавней беседы у вокалиста ARMORED SAINT John'a Bush'a спросили, использует ли группа современные инструменты для записи или работает "по-старинке":



«У нас есть определенный шаблон, по которому мы работаем. Независимо от того, как в итоге заканчивается песня и как выстраивается аранжировка, мы всё равно делаем демо и уже отталкиваемся от него. И, по сути, это не так уж отличается от того, как мы работали еще в 80-х. Тогда всё просто писалось на четырехдорожечный Fostex. Ты всё время боялся, что кассету зажует, потому что тогда ты фактически теряешь главный экземпляр песни. Но в целом разница не такая уж большая. Мы и в 80-х старались делать крутые, максимально навороченные демо, насколько это было возможно, а сейчас просто делаем это чуть более продвинуто — уже в Pro Tools.



У Joey очень классная система и отличный домашний студийный сетап, и он делает реально крутые, детализированные демо, с которыми потом приятно работать. Так что я возвращаюсь к ним, работаю над вокалом, беру идеи откуда угодно — от других ребят, еще от кого-то, неважно. Потом пишу тексты, еду к нему домой и записываю вокал. И после этого мы стараемся сохранить как можно больше вокальных дорожек именно из этих демо-версий, потому что я придерживаюсь мнения, что иногда самые первые вокальные тейки — лучшие. Конечно, бывает, ты что-то слышишь и думаешь: „Ладно, это надо переделать. Можно сделать лучше“. И тогда переписываешь. Или иногда мы пытаемся всё сделать в спешке, а потом понимаешь: „Ну, тут все просто мимо нот“, — и тебя начинает корежить, когда ты это слышишь. Типа: „Фу, надо это исправить“, — потому что оно реально фальшивое. Но очень многое из подобных демо мы всё-таки сохраняем.



Потом Joey отправляет материал Gonzo [Sandoval, барабанщик ARMORED SAINT], и Gonzo уже играет поверх демо. Конечно, он привносит что-то свое, свои фишки, свою технику, но мы всё равно используем этот шаблон — особенно как клик, потому что от этого проще отталкиваться. Потом все подключаются, каждый добавляет свои партии, свои гитарные идеи. Joey иногда возвращается и переписывает бас. И дальше всё просто разрастается из этого первоначального шаблона.



Последнее, чего мы хотим, — это использовать технологии так, чтобы музыка перестала дышать и чтобы не чувствовалось, будто играет настоящая группа. Да, конечно, это отличается от того, как всё делалось в 80-х, но даже тогда уже было многослойное наложение. Сначала записывали барабаны, потом бас, потом гитары. Наверное, именно в 80-х группы и начали по-настоящему записываться по отдельности.



Слушайте, мы были в музее Motown в Детройте — это просто невероятное место. И там реально можно увидеть одну комнату с перегородками: здесь барабаны, перегородка, здесь бас, гитара, вокал — и все играют одновременно, живьем. И огромное количество тех песен действительно было записано именно так. Это просто потрясающе. Но сейчас так уже почти никто не работает, и довольно давно. Но, опять же, если использовать современные методы так, чтобы музыка всё равно оставалась живой и чувствовалась связь между музыкантами, — вот это самое главное. И сейчас это сложнее, чем когда-либо, но это реально важно. У тебя есть все эти технологии, но нельзя ими злоупотреблять. И это, наверное, касается не только музыки. Думаю, как людям, нам вообще предстоит сталкиваться с этим всё чаще — через ИИ и всё такое».







