*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 24
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 23
*

Armored Saint

*



23 сен 2025 : 		 Новый альбом ARMORED SAINT выйдет весной

19 сен 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «У нас есть 11 песен»

9 июл 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Ну не судьба мне петь в METALLICA»

24 апр 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ARMORED SAINT

15 апр 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Я не разбираюсь в музыке, но знаю, что нужно звучать уникально!»

10 апр 2025 : 		 ARMORED SAINT готовы к студийной работе

13 дек 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT о состоянии здоровья

7 дек 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT перенес операцию

27 ноя 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Теща посоветовала мне мыть яйца»

25 ноя 2024 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT

24 ноя 2024 : 		 У ARMORED SAINT есть семь песен

21 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ARMORED SAINT

8 ноя 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Лейбл намекнул, что давно не было альбома»

8 авг 2024 : 		 Вокалист EXODUS присоединился на сцене к ARMORED SAINT

24 июл 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT готовит релиз своей группы

20 июл 2024 : 		 Винил ARMORED SAINT выйдет летом

13 июн 2024 : 		 Кавер-версия THE FOUR TOPS от ARMORED SAINT

16 май 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT о будущем альбоме

15 май 2024 : 		 JASON McMASTER снова выступил с ARMORED SAINT

30 апр 2024 : 		 Видео полного выступления ARMORED SAINT

26 апр 2024 : 		 ARMORED SAINT остались на METAL BLADE RECORDS

15 апр 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT о будущем клипе

11 апр 2024 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT

9 апр 2024 : 		 У ARMORED SAINT есть песен шесть

30 мар 2024 : 		 Кавер-версия от ARMORED SAINT выйдет летом

20 мар 2024 : 		 ARMORED SAINT сняли видео, но...
Новый альбом ARMORED SAINT выйдет весной



Вокалист ARMORED SAINT John Bush в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Сейчас мы заняты сведением. И все должно выйти в апреле. Мы очень довольны тем, что получилось, звучит все просто замечательно. Песни круты!»

На вопрос о том, как туровая активность повлияла на запись альбома, он ответил:

«Мы много гастролировали. На самом деле, мы выпустили четыре видеоклипа к последнему альбому. Так что, возможно, мы привлекли внимание публики больше, чем когда-либо. И, честно говоря, я говорю это, и это отчасти правда: ARMORED SAINT, вероятно, известнее, чем мы когда-либо были раньше. Возможно, в 1984 году был период, когда мы были, возможно, более популярны, но, честно говоря, мы, вероятно, стали популярнее, чем когда-либо. Поэтому мы просто продолжаем в том же духе. И новый альбом будет отличным, и я думаю, людям он понравится. Это лишний раз демонстрирует изощренность в написании песен, и мы искренне в этом верим. Мы стараемся привнести все наши различные влияния и стили, используем разные инструменты и немного рискуем с аранжировками. Я действительно горжусь тем, что получилось. Я считаю, что написание песен — это просто... да, оно основано на всем, что мы сделали. У истоков создания группы, нашей хард-рок-хэви-металл группы, но мы реально чувствуем, что продолжаем расширять наши границы. При этом все всегда будет звучать как SAINT. И эта песня тоже так звучит. Но я не знаю. Это мое мнение. Я имею в виду, конечно, все зависит от того, что думают фанаты».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
