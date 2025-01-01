сегодня



Новый альбом ARMORED SAINT выйдет весной



Вокалист ARMORED SAINT John Bush в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Сейчас мы заняты сведением. И все должно выйти в апреле. Мы очень довольны тем, что получилось, звучит все просто замечательно. Песни круты!»



На вопрос о том, как туровая активность повлияла на запись альбома, он ответил:



«Мы много гастролировали. На самом деле, мы выпустили четыре видеоклипа к последнему альбому. Так что, возможно, мы привлекли внимание публики больше, чем когда-либо. И, честно говоря, я говорю это, и это отчасти правда: ARMORED SAINT, вероятно, известнее, чем мы когда-либо были раньше. Возможно, в 1984 году был период, когда мы были, возможно, более популярны, но, честно говоря, мы, вероятно, стали популярнее, чем когда-либо. Поэтому мы просто продолжаем в том же духе. И новый альбом будет отличным, и я думаю, людям он понравится. Это лишний раз демонстрирует изощренность в написании песен, и мы искренне в этом верим. Мы стараемся привнести все наши различные влияния и стили, используем разные инструменты и немного рискуем с аранжировками. Я действительно горжусь тем, что получилось. Я считаю, что написание песен — это просто... да, оно основано на всем, что мы сделали. У истоков создания группы, нашей хард-рок-хэви-металл группы, но мы реально чувствуем, что продолжаем расширять наши границы. При этом все всегда будет звучать как SAINT. И эта песня тоже так звучит. Но я не знаю. Это мое мнение. Я имею в виду, конечно, все зависит от того, что думают фанаты».







