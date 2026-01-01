×
Armored Saint
США
Heavy Metal
14 фев 2026
:
Концертное видео ARMORED SAINT
14 янв 2026
:
Вокалист ARMORED SAINT горд новой пластинкой
8 янв 2026
:
Вокалист ARMORED SAINT думает о книге
6 дек 2025
:
ARMORED SAINT сосредоточились на более коротких песнях
3 дек 2025
:
Вокалист ARMORED SAINT о METALLICA: «Они всегда готовы рисковать»
6 ноя 2025
:
Вокалист ARMORED SAINT: «Новый альбом ждите весной»
23 сен 2025
:
Новый альбом ARMORED SAINT выйдет весной
19 сен 2025
:
Вокалист ARMORED SAINT: «У нас есть 11 песен»
9 июл 2025
:
Вокалист ARMORED SAINT: «Ну не судьба мне петь в METALLICA»
24 апр 2025
:
Профессиональное видео с выступления ARMORED SAINT
15 апр 2025
:
Вокалист ARMORED SAINT: «Я не разбираюсь в музыке, но знаю, что нужно звучать уникально!»
10 апр 2025
:
ARMORED SAINT готовы к студийной работе
13 дек 2024
:
Басист ARMORED SAINT о состоянии здоровья
7 дек 2024
:
Басист ARMORED SAINT перенес операцию
27 ноя 2024
:
Вокалист ARMORED SAINT: «Теща посоветовала мне мыть яйца»
25 ноя 2024
:
Концертное видео ARMORED SAINT
24 ноя 2024
:
У ARMORED SAINT есть семь песен
21 ноя 2024
:
Видео полного выступления ARMORED SAINT
8 ноя 2024
:
Вокалист ARMORED SAINT: «Лейбл намекнул, что давно не было альбома»
8 авг 2024
:
Вокалист EXODUS присоединился на сцене к ARMORED SAINT
24 июл 2024
:
Вокалист ARMORED SAINT готовит релиз своей группы
20 июл 2024
:
Винил ARMORED SAINT выйдет летом
13 июн 2024
:
Кавер-версия THE FOUR TOPS от ARMORED SAINT
16 май 2024
:
Басист ARMORED SAINT о будущем альбоме
15 май 2024
:
JASON McMASTER снова выступил с ARMORED SAINT
30 апр 2024
:
Видео полного выступления ARMORED SAINT
26 апр 2024
:
ARMORED SAINT остались на METAL BLADE RECORDS
15 апр 2024
:
Вокалист ARMORED SAINT о будущем клипе
11 апр 2024
:
Концертное видео ARMORED SAINT
9 апр 2024
:
У ARMORED SAINT есть песен шесть
30 мар 2024
:
Кавер-версия от ARMORED SAINT выйдет летом
20 мар 2024
:
ARMORED SAINT сняли видео, но...
18 июл 2023
:
ARMORED SAINT думают о новом материале
28 июн 2023
:
Вокалист ARMORED SAINT исполнил трек JUDAS PRIEST
1 июн 2023
:
ARMORED SAINT введут в ЗСМ
22 ноя 2022
:
JOHN BUSH вернулся в состав ARMORED SAINT
17 ноя 2022
:
Видео с выступления ARMORED SAINT
16 ноя 2022
:
John Bush не едет с ARMORED SAINT
31 окт 2022
:
Концертное видео ARMORED SAINT
25 окт 2021
:
Фрагмент концертного релиза ARMORED SAINT
28 сен 2021
:
Фрагмент концертного релиза ARMORED SAINT
20 сен 2021
:
Басист ARMORED SAINT — о смерти вокалиста METAL CHURCH
27 авг 2021
:
ARMORED SAINT выпускают концертный релиз
25 авг 2021
:
Вокалист ARMORED SAINT о Майке Хоу
1 июл 2021
:
Новое видео ARMORED SAINT
22 мар 2021
:
Концертный релиз ARMORED SAINT выйдет в этом году
3 дек 2020
:
Новое видео ARMORED SAINT
11 ноя 2020
:
Успехи в чартах ARMORED SAINT
25 окт 2020
:
Новое видео ARMORED SAINT
18 сен 2020
:
Новое видео ARMORED SAINT
13 авг 2020
:
Новое видео ARMORED SAINT
31 июл 2020
:
Новый альбом ARMORED SAINT выйдет осенью
3 май 2020
:
Карантинное видео от ARMORED SAINT
22 апр 2020
:
ARMORED SAINT завершили сведение альбома
25 мар 2020
:
ARMORED SAINT завершили запись альбома
23 мар 2020
:
JOHN BUSH о новом альбоме ARMORED SAINT
27 фев 2020
:
Гитарист ARMORED SAINT выпускает сольный альбом
14 янв 2020
:
ARMORED SAINT возобновили запись
23 дек 2019
:
Барабанщик ARMORED SAINT завершил запись ударных
25 ноя 2019
:
ARMORED SAINT начнут запись зимой
27 мар 2019
:
Видео с выступления ARMORED SAINT
25 мар 2019
:
Видео с выступления ARMORED SAINT
30 дек 2018
:
ARMORED SAINT работают над новым материалом
30 июл 2018
:
ARMORED SAINT могут выпустить альбом в 2019 году
1 май 2018
:
ARMORED SAINT целиком исполнят 'Symbol Of Salvation'
28 фев 2018
:
Переиздание ARMORED SAINT выйдет весной
21 фев 2017
:
Концертное видео ARMORED SAINT
13 янв 2017
:
Концертное видео ARMORED SAINT
23 ноя 2016
:
Вокалист ARMORED SAINT о выборах в США
18 ноя 2016
:
Концертное видео ARMORED SAINT
11 ноя 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома ARMORED SAINT
8 ноя 2016
:
Барабанщик ARMORED SAINT призывает голосовать за Трампа
9 сен 2016
:
ARMORED SAINT планируют концертный релиз
25 июл 2016
:
Гитарист ARMORED SAINT пропустит часть концертов
8 июн 2016
:
Видео с выступления ARMORED SAINT
10 ноя 2015
:
Новое видео ARMORED SAINT
7 ноя 2015
:
Профессиональное видео c выступления ARMORED SAINT
16 сен 2015
:
Концертное видео ARMORED SAINT
12 авг 2015
:
Видео с выступления ARMORED SAINT
30 май 2015
:
Новый альбом ARMORED SAINT доступен для прослушивания
14 май 2015
:
Видео с выступления ARMORED SAINT
12 май 2015
:
Новая песня ARMORED SAINT
15 апр 2015
:
Новая песня ARMORED SAINT
9 апр 2015
:
Новое видео ARMORED SAINT
5 мар 2015
:
Новый альбом ARMORED SAINT выйдет в июне
17 дек 2014
:
ARMORED SAINT завершают работу над альбомом
29 ноя 2014
:
ARMORED SAINT выпустят новый альбом в 2015 году
28 авг 2013
:
ARMORED SAINT работают над новым материалом
3 дек 2012
:
ARMORED SAINT исполнили кавер-версии METALLICA, SLAYER с участниками AMON AMARTH, FATES WARNING
4 июл 2012
:
Первый ЕР ARMORED SAINT выйдет с бонус-треками
9 дек 2011
:
Видео с выступления ARMORED SAINT
11 авг 2010
:
Новое видео ARMORED SAINT
20 янв 2010
:
Обложка нового альбома ARMORED SAINT
13 ноя 2009
:
ARMORED SAINT завершают запись
4 окт 2009
:
ARMORED SAINT готовы к студийной работе
14 авг 2009
:
ARMORED SAINT начнут работать в студии в октябре
сегодня
Концертное видео ARMORED SAINT
Burning Question, концертное видео ARMORED SAINT, доступно для просмотра ниже.
просмотров: 120
