10 апр 2025



ARMORED SAINT готовы к студийной работе



John Bush опубликовал следующее сообщение:



«Как дела, Saints? Мы хотим рассказать вам всем о том, что происходит с нами в этом году. Во-первых, мы писали песни для грядущего нового альбома и уже почти закончили! В следующем месяце мы отправимся в 606 Studios, чтобы записать барабаны для пяти песен. Релиз планируется на начало весны 2026 года.



В мае у нас запланированы два фестиваля: Bangers Open Air и фестиваль Sonic Temple. Затем мы присоединимся к нашим друзьям, W.A.S.P., для трех концертов в Великобритании в сентябре, включая Ньюкасл, где мы никогда не играли, и Лондон в Eventim Apollo - бывшем легендарном Hammersmith Odeon. Мы в восторге!



Затем мы дадим еще девять концертов в США в октябре с одним из лучших рок-гитаристов, когда-либо ходивших по земле: Michael Schenker. В эти даты мы сделаем нечто особенное. В связи с 40-летием альбома «Delirious Nomad» мы сыграем микро-сеты с этой пластинки. Конечно же, мы сыграем и другие классические мелодии SAINT!



Наконец, в конце тура мы дадим три хэдлайнерских концерта в Эль-Пасо, Техас, где мы не играли с 1984 года, Лас-Вегасе, Невада, и в знаменитом « Glass House» в Помоне, Калифорния. У нас много планов. Спасибо за поддержку, как и прежде».







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