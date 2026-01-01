сегодня



Вокалист ARMORED SAINT горд новой пластинкой



В рамках недавнего интервью с John'ом Bush'ом у него спросили о новой пластинке ARMORED SAINT:



«Это потрясающий альбом. Он действительно, действительно потрясающий. Я реально им горжусь. Это своего рода продолжение "Punching The Sky" [2020 года] и "Win Hands Down" [2015 года], но у него также есть свое собственное звучание и атмосфера. А постановка просто зашкаливает. Jay Ruston спродюсировал и снова свел пластинку, проделав просто невероятную работу. И Joey [Vera, басист ARMORED SAINT], он дирижировал всем этим и проделал потрясающую работу. Но каждый внес свой вклад в песни и некоторые тексты. Так что это отличная пластинка. Я в восторге от неё и не могу дождаться, когда альбом уйдет в народ».







