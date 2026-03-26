*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 38
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Новое видео BLUE MEDUSA 24
Новое видео ARMORED SAINT



"Close To The Bone", новое видео группы ARMORED SAINT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Emotion Factory Reset", выходящего 22 мая на Metal Blade Records:

01. Close To The Bone
02. Every Man-Any Man
03. Not On Your Life
04. Hit A Moonshot
05. Buckeye
06. Compromise
07. It's A Buzzkill
08. Throwing Caution To The Wind
09. Ladders And Slides
10. Bottom Feeder
11. Epilogue

Альбом был записан в нескольких студиях, включая 606 Studios, Secret Hand Studios, Skullseven Studios, Constantine Studios и Bridge Recording вместе с Oliver Roman, Bill Metoyer, Joey Vera и Jason Constantine. За оформление отвечал DDKing




КомментарииСкрыть/показать 2 )

26 мар 2026
resurgamresponses
чумовая команда называется
26 мар 2026
J
Jack of Diamonds
предыдущий был мега приятным, да и вообще Буш ван лав
просмотров: 240

