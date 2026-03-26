Новое видео ARMORED SAINT

"Close To The Bone", новое видео группы ARMORED SAINT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Emotion Factory Reset", выходящего 22 мая на Metal Blade Records:
01. Close To The Bone
02. Every Man-Any Man
03. Not On Your Life
04. Hit A Moonshot
05. Buckeye
06. Compromise
07. It's A Buzzkill
08. Throwing Caution To The Wind
09. Ladders And Slides
10. Bottom Feeder
11. Epilogue
Альбом был записан в нескольких студиях, включая 606 Studios, Secret Hand Studios, Skullseven Studios, Constantine Studios и Bridge Recording вместе с Oliver Roman, Bill Metoyer, Joey Vera и Jason Constantine. За оформление отвечал DDKing
