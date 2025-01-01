Arts
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 39
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 32
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новые песни GUNS N' ROSES 13
*KERRY KING может записать альбом в 2026 12
Новости
Armored Saint

6 дек 2025 : 		 ARMORED SAINT сосредоточились на более коротких песнях

3 дек 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT о METALLICA: «Они всегда готовы рисковать»

6 ноя 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Новый альбом ждите весной»

23 сен 2025 : 		 Новый альбом ARMORED SAINT выйдет весной

19 сен 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «У нас есть 11 песен»

9 июл 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Ну не судьба мне петь в METALLICA»

24 апр 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ARMORED SAINT

15 апр 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Я не разбираюсь в музыке, но знаю, что нужно звучать уникально!»

10 апр 2025 : 		 ARMORED SAINT готовы к студийной работе

13 дек 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT о состоянии здоровья

7 дек 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT перенес операцию

27 ноя 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Теща посоветовала мне мыть яйца»

25 ноя 2024 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT

24 ноя 2024 : 		 У ARMORED SAINT есть семь песен

21 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ARMORED SAINT

8 ноя 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Лейбл намекнул, что давно не было альбома»

8 авг 2024 : 		 Вокалист EXODUS присоединился на сцене к ARMORED SAINT

24 июл 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT готовит релиз своей группы

20 июл 2024 : 		 Винил ARMORED SAINT выйдет летом

13 июн 2024 : 		 Кавер-версия THE FOUR TOPS от ARMORED SAINT

16 май 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT о будущем альбоме

15 май 2024 : 		 JASON McMASTER снова выступил с ARMORED SAINT

30 апр 2024 : 		 Видео полного выступления ARMORED SAINT

26 апр 2024 : 		 ARMORED SAINT остались на METAL BLADE RECORDS

15 апр 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT о будущем клипе

11 апр 2024 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT
ARMORED SAINT сосредоточились на более коротких песнях



John Bush в недавнем интервью WRIF поговорили о том, как идет работа над новым альбомом ARMORED SAINT:

«А он готов. Работа над альбомом завершена. Я не знаю, каков наш протокол относительно того, чтобы сообщать людям названия песен. Я все еще пытаюсь понять, можем ли мы это сделать? Что с этим происходит? Но это произойдет достаточно скоро. Мы, скорее всего, объявим об этом в новом году. Но, да, альбом отличный. Звучит он потрясающе. И мы просто продолжаем думать о том, что касается нашего стиля и всего нашего пути в целом.

Я реально горжусь тем, что ARMORED SAINT сделали на двух последних альбомов. Мы записали несколько реально потрясающих альбомов. "Win Hands Down" [2015 года] был предпоследним альбомом, а последним был "Punching The Sky" [2020 года], который является отличным альбомом, и нашим новым альбомом, мы, в некотором роде, продолжает это. Так что, да, я с нетерпением жду возможности поговорить о нем, дать интервью, рассказать о альбоме, а также выйти на сцену и отыграть несколько концертов».

На вопрос о подробностях предстоящего альбома ARMORED SAINT Bush ответил:

«Поверьте мне, я хочу поговорить об этом. Я все еще не уверен, когда мы объявим дату его выхода. Мы должны выпустить пресс-релиз очень скоро… Но как бы то ни было, он готов и будет выпущен. Но, да, в нем 11 композиций, с чем у нас были проблемы, потому что иногда ARMORED SAINT имеет склонность писать песни слишком длинными. И тогда наш лейбл сказал: "Чуваки, давайте покороче. Короче, давайте мелодии." А мы такие: "Ладно, ладно. Мы собираемся сосредоточиться на более коротких песнях, то есть просто прямолинейные и убойные темы, что мы, собственно, и сделали.

Наш лейбл Metal Blade всегда с большим энтузиазмом относится к выпуску виниловых пластинок для каждого альбома. И они отлично справляются с релизами. И в какой-то момент Joey [Vera, басист ARMORED SAINT] сказал: "С учетом винила, у нас может быть только определенное количество песен". Я ответил: "Ни за что. Мы не выпускали пластинок уже шесть лет. Мы не можем выпустить девять песен. Наши фэны убьют нас, если мы это сделаем. Нам нужны все песни, которые мы написали и которые мы закончили." И в итоге мы это сделали. Так что это будет как минимум 11 композиций. И оформление отличное".

Что касается возможной даты выхода нового альбома ARMORED SAINT, John сказал:

«Предполагалось, что мы выпустим ее на 8 или 9 апреля, но я не знаю, действует ли эти планы до сих пор. Так что, возможно, я все еще говорю гораздо больше, чем следовало бы. И я хочу поговорить об этом. Поверьте, я хочу прислать вам отрывки из альбома, чтобы вы могли нажать "послушать" их. И я сделаю это, когда смогу».

Что касается гастрольных планов ARMORED SAINT в поддержку предстоящего альбома, он сказал:

«У нас запланированы выступления в Европе на следующее лето, несколько фестивалей, и мы выступаем на нескольких концертах с SAVATAGE, это будет действительно круто. Это группа из нашей эпохи, с которой мы играли на фестивале Dynamo в 1989 году. И в первый раз мы поехали в Европу с SAVATAGE по туру с "Hall Of The Mountain King", который просто сногсшибателен. Так что я очень рад поехать и отыграть пару концертов с этими ребятами. И у них всегда была отличная атмосфера в Европе. Так что, да, это будет здорово. Мы будем очень заняты!»




