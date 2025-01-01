сегодня



Вокалист ARMORED SAINT: «Новый альбом ждите весной»



Вокалист ARMORED SAINT John Bush в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом:



«Да, он выходит на Metal Blade. Я думаю, что ориентировочно мы выпустим пластинку на 6 апреля. Я пока не могу назвать название [альбома], хотя мы должны [объявить о нем в ближайшее время], потому что мы почти готовы закончить все миксы. Но, да, звучит он просто убийственно. Сведением занимается Jay Ruston, который микшировал две последние пластинки, и он просто великолепен. И альбом звучит убойно, просто все звучит великолепно!»







