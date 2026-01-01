сегодня



Вокалист ARMORED SAINT думает о книге



Вокалиста ARMORED SAINT John'a Bush'a недавно спросили, не думал ли он написать книгу:



«Да. Это одна из тех вещей, о которых я думал, но так и не воплотил в жизнь. На протяжении многих лет я веду дневник, в котором записываю в основном только свои живые выступления. Итак, история начинается… Я имею в виду, что я делал это с незапамятных времен, например, с 80-х годов… Это просто календарь с датами и прочим. И я занимаюсь чем-то подобным с 80-х. И что я сделаю, так это просто напишу город и место проведения, а затем добавлю небольшой фрагмент, например: "Сегодня вечером голос звучал отвратительно. В зале было очень холодно", и всего шесть или семь предложений, связанных с этим шоу. И опять же, я занимаюсь этим с 80-х годов. Я не могу найти те, что я делал в 80-х и 90-х, когда работал в ANTHRAX. Я не знаю, где они сейчас — может быть, где-то лежат. Хотя я не думаю, что они есть у меня в гараже, или, возможно, они есть в чьем-то гараже. Но я снова занимаюсь этим с тех пор, как ARMORED SAINT возобновили выступления в начале 2000-х. И все это есть у меня в гараже. И я делаю это постоянно. Так что это своего рода мой дневник. Это не полноценный дневник историй. Разговоры, интервью и рассказы о людях как бы позволяют этим историям выходить наружу. Но, да, может быть, однажды я выпущу книгу обо всех этих шоу. И это, наверное, было бы забавно. Но вот единственная проблема — это мой почерк. Я даже не могу прочитать, что я там понаписал. Итак, я пишу, вспоминаю и думаю: "И что тут написано, я же нифига не могу это прочитать!" Но это же я написал! Наверное, это придаст всему немного шарма. Я думаю, если бы я мог где-нибудь найти записи 80-х годов...… Я не знаю, где они находятся, но я вел их с самого начала».







