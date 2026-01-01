Arts
Новости
*С Новым Годом! 42
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 40
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Новое видео HYPOCRISY 28
*NITA STRAUSS ждет первенца 17
*

Armored Saint

*



8 янв 2026 : 		 Вокалист ARMORED SAINT думает о книге

6 дек 2025 : 		 ARMORED SAINT сосредоточились на более коротких песнях

3 дек 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT о METALLICA: «Они всегда готовы рисковать»

6 ноя 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Новый альбом ждите весной»

23 сен 2025 : 		 Новый альбом ARMORED SAINT выйдет весной

19 сен 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «У нас есть 11 песен»

9 июл 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Ну не судьба мне петь в METALLICA»

24 апр 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ARMORED SAINT

15 апр 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Я не разбираюсь в музыке, но знаю, что нужно звучать уникально!»

10 апр 2025 : 		 ARMORED SAINT готовы к студийной работе

13 дек 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT о состоянии здоровья

7 дек 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT перенес операцию

27 ноя 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Теща посоветовала мне мыть яйца»

25 ноя 2024 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT

24 ноя 2024 : 		 У ARMORED SAINT есть семь песен

21 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ARMORED SAINT

8 ноя 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Лейбл намекнул, что давно не было альбома»

8 авг 2024 : 		 Вокалист EXODUS присоединился на сцене к ARMORED SAINT

24 июл 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT готовит релиз своей группы

20 июл 2024 : 		 Винил ARMORED SAINT выйдет летом

13 июн 2024 : 		 Кавер-версия THE FOUR TOPS от ARMORED SAINT

16 май 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT о будущем альбоме

15 май 2024 : 		 JASON McMASTER снова выступил с ARMORED SAINT

30 апр 2024 : 		 Видео полного выступления ARMORED SAINT

26 апр 2024 : 		 ARMORED SAINT остались на METAL BLADE RECORDS

15 апр 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT о будущем клипе
Вокалист ARMORED SAINT думает о книге



Вокалиста ARMORED SAINT John'a Bush'a недавно спросили, не думал ли он написать книгу:

«Да. Это одна из тех вещей, о которых я думал, но так и не воплотил в жизнь. На протяжении многих лет я веду дневник, в котором записываю в основном только свои живые выступления. Итак, история начинается… Я имею в виду, что я делал это с незапамятных времен, например, с 80-х годов… Это просто календарь с датами и прочим. И я занимаюсь чем-то подобным с 80-х. И что я сделаю, так это просто напишу город и место проведения, а затем добавлю небольшой фрагмент, например: "Сегодня вечером голос звучал отвратительно. В зале было очень холодно", и всего шесть или семь предложений, связанных с этим шоу. И опять же, я занимаюсь этим с 80-х годов. Я не могу найти те, что я делал в 80-х и 90-х, когда работал в ANTHRAX. Я не знаю, где они сейчас — может быть, где-то лежат. Хотя я не думаю, что они есть у меня в гараже, или, возможно, они есть в чьем-то гараже. Но я снова занимаюсь этим с тех пор, как ARMORED SAINT возобновили выступления в начале 2000-х. И все это есть у меня в гараже. И я делаю это постоянно. Так что это своего рода мой дневник. Это не полноценный дневник историй. Разговоры, интервью и рассказы о людях как бы позволяют этим историям выходить наружу. Но, да, может быть, однажды я выпущу книгу обо всех этих шоу. И это, наверное, было бы забавно. Но вот единственная проблема — это мой почерк. Я даже не могу прочитать, что я там понаписал. Итак, я пишу, вспоминаю и думаю: "И что тут написано, я же нифига не могу это прочитать!" Но это же я написал! Наверное, это придаст всему немного шарма. Я думаю, если бы я мог где-нибудь найти записи 80-х годов...… Я не знаю, где они находятся, но я вел их с самого начала».




просмотров: 68

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
