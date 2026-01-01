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*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 30
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Armored Saint

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Вокалист ARMORED SAINT: «Я многого достиг»



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В недавнем интервью на вопрос, не испытывает ли он разочарования из-за того, что некоторые «менее талантливые вокалисты» добились огромного стадионного успеха в 1980-х и 1990-х, тогда как сам он остается скорее культовой фигурой, John Bush ответил так:

«Не хочу, чтобы это прозвучало так, будто у меня есть какая-то обида или горечь по этому поводу, потому что это не так. Правда, не так. Я считаю, что нам, ARMORED SAINT, очень повезло. На дворе 2026 год, а мы по-прежнему записываем музыку, хотя группа появилась 41–42 года назад. Уже сам факт того, что мы до сих пор можем этим заниматься, — огромное достижение. И я этим невероятно горжусь».

Продолжая мысль, John сказал:

«Мне кажется, я довольно честно смотрю на свою карьеру. Наверное, многие люди никогда не скажут вслух: "Да, по большому счету я так и не добился настоящего прорыва". Большинство предпочло бы не давать публике повода думать подобным образом. Но я просто очень честен с самим собой и с обстоятельствами.

Иногда даже чересчур честен.

Многие говорят мне: "Зачем ты вообще такое говоришь?" Но я привык быть откровенным во многих вопросах. При этом за свою карьеру я записал огромное количество музыки. Выпустил много альбомов с ARMORED SAINT. Записывал пластинки с ANTHRAX. Теперь вот вышел альбом CATEGORY 7. За плечами у меня огромный каталог работ.

Я сыграл бесчисленное количество концертов, объездил с гастролями весь мир. Поэтому я чувствую огромную благодарность судьбе и понимаю, что в моей жизни было немало достижений».

После чего добавил: «Никто никогда не обещал, что жизнь будет справедливой. Это рок-н-ролльный бизнес. Никто не говорил, что все здесь добьются одинакового уровня успеха. Так не бывает. У каждого свой потолок успеха.

И если говорить честно, подавляющее большинство людей, которые создавали музыку, вообще не достигли даже того уровня, которого достиг я. Я не хочу измерять успех по шкале METALLICA или IRON MAIDEN, потому что это вершина. До такого уровня добираются единицы. И не только в металле — вообще в любой музыке.

Есть высшая лига, есть уровень ниже, потом еще ниже и так далее.

Но в конечном итоге ты занимаешься этим потому, что любишь это делать. И именно это, по-моему, остается главным двигателем всего процесса».

John также рассказал о своем отношении к успеху и продажам:

«Я хочу создавать музыку потому, что люблю создавать музыку. Хочу ли я, чтобы мои пластинки продавались и приносили как можно больше денег — разумеется. Но только в тех рамках, где я могу сохранить максимальное качество и остаться верным самому себе.

Конечно, мы не записываем музыку с мыслью: "Надеюсь, ее никто не купит". Это было бы просто бессмысленно. Я не играю песни только для пары друзей у себя в спальне после бутылки пива. Хотя когда-то и такое бывало. Сейчас я хочу, чтобы люди покупали эту музыку, любили ее и вдохновлялись ею.

Но при этом она должна отражать мои собственные ценности и максимально честно показывать, кто я такой и кто мы такие как группа. Думаю, именно в этом и заключается главный принцип — не продаться. Если ты можешь сказать себе: "Это действительно мое художественное видение", тогда все остальное становится вторичным.

Какой бы уровень успеха ни пришел, ты просто принимаешь его. И я всегда относился к этому именно так. Когда альбом закончен, я отпускаю его в мир. Конечно, надеюсь, что людям он понравится. Надеюсь на успех. Но это никак не меняет моего отношения к самой пластинке.

Потому что в момент, когда работа завершена, я считаю этот альбом отличным. Искренне считаю. И сколько бы он ни продал копий, в какой-то момент это уже становится не так важно».




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