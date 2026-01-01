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Вокалист ARMORED SAINT: «Я многого достиг»



В недавнем интервью на вопрос, не испытывает ли он разочарования из-за того, что некоторые «менее талантливые вокалисты» добились огромного стадионного успеха в 1980-х и 1990-х, тогда как сам он остается скорее культовой фигурой, John Bush ответил так:



«Не хочу, чтобы это прозвучало так, будто у меня есть какая-то обида или горечь по этому поводу, потому что это не так. Правда, не так. Я считаю, что нам, ARMORED SAINT, очень повезло. На дворе 2026 год, а мы по-прежнему записываем музыку, хотя группа появилась 41–42 года назад. Уже сам факт того, что мы до сих пор можем этим заниматься, — огромное достижение. И я этим невероятно горжусь».



Продолжая мысль, John сказал:



«Мне кажется, я довольно честно смотрю на свою карьеру. Наверное, многие люди никогда не скажут вслух: "Да, по большому счету я так и не добился настоящего прорыва". Большинство предпочло бы не давать публике повода думать подобным образом. Но я просто очень честен с самим собой и с обстоятельствами.



Иногда даже чересчур честен.



Многие говорят мне: "Зачем ты вообще такое говоришь?" Но я привык быть откровенным во многих вопросах. При этом за свою карьеру я записал огромное количество музыки. Выпустил много альбомов с ARMORED SAINT. Записывал пластинки с ANTHRAX. Теперь вот вышел альбом CATEGORY 7. За плечами у меня огромный каталог работ.



Я сыграл бесчисленное количество концертов, объездил с гастролями весь мир. Поэтому я чувствую огромную благодарность судьбе и понимаю, что в моей жизни было немало достижений».



После чего добавил: «Никто никогда не обещал, что жизнь будет справедливой. Это рок-н-ролльный бизнес. Никто не говорил, что все здесь добьются одинакового уровня успеха. Так не бывает. У каждого свой потолок успеха.



И если говорить честно, подавляющее большинство людей, которые создавали музыку, вообще не достигли даже того уровня, которого достиг я. Я не хочу измерять успех по шкале METALLICA или IRON MAIDEN, потому что это вершина. До такого уровня добираются единицы. И не только в металле — вообще в любой музыке.



Есть высшая лига, есть уровень ниже, потом еще ниже и так далее.



Но в конечном итоге ты занимаешься этим потому, что любишь это делать. И именно это, по-моему, остается главным двигателем всего процесса».



John также рассказал о своем отношении к успеху и продажам:



«Я хочу создавать музыку потому, что люблю создавать музыку. Хочу ли я, чтобы мои пластинки продавались и приносили как можно больше денег — разумеется. Но только в тех рамках, где я могу сохранить максимальное качество и остаться верным самому себе.



Конечно, мы не записываем музыку с мыслью: "Надеюсь, ее никто не купит". Это было бы просто бессмысленно. Я не играю песни только для пары друзей у себя в спальне после бутылки пива. Хотя когда-то и такое бывало. Сейчас я хочу, чтобы люди покупали эту музыку, любили ее и вдохновлялись ею.



Но при этом она должна отражать мои собственные ценности и максимально честно показывать, кто я такой и кто мы такие как группа. Думаю, именно в этом и заключается главный принцип — не продаться. Если ты можешь сказать себе: "Это действительно мое художественное видение", тогда все остальное становится вторичным.



Какой бы уровень успеха ни пришел, ты просто принимаешь его. И я всегда относился к этому именно так. Когда альбом закончен, я отпускаю его в мир. Конечно, надеюсь, что людям он понравится. Надеюсь на успех. Но это никак не меняет моего отношения к самой пластинке.



Потому что в момент, когда работа завершена, я считаю этот альбом отличным. Искренне считаю. И сколько бы он ни продал копий, в какой-то момент это уже становится не так важно».







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