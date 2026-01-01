Почему ARMORED SAINT записали так мало пластинок?



В рамках недавней беседы с басистом и продюсером ARMORED SAINT Joey Vera у него спросили, почему группа с 1982 года записала всего девять альбомов:



«Мы и правда работаем немного медленно — за 45 лет вышло всего девять альбомов, но 12 из этих лет мы даже не были группой. Если это учитывать, то в нашей хронологии получается небольшой пробел. Но, да, в последнее время мы склонны записывать альбомы, особенно с момента воссоединения в 1999 году — по сути, воссоединившись тогда — у нас так и не было привычного многим графика, кто связан с лейблами. Лейблы, когда подписывают новые группы, хотят, чтобы вы выпускали новый альбом каждые полтора-два года или примерно так — записывайте, гастролируйте, сочиняйте, записывайте, гастролируйте, сочиняйте. Этот цикл — для многих реальность. И мы так делали годами, когда были моложе, но у нас есть отличная возможность работать с Metal Blade Records, которые не держат нас под прицелом. Они практически позволяют нам делать то, что мы хотим и когда мы этого хотим. И, честно говоря, нет никакого реального давления. Так что на запись альбомов у нас уходит пять лет. Но, если честно, [предыдущий альбом ARMORED SAINT, 2020 года] «Punching The Sky» вышел во время COVID, что притормозило наши планы. Но как только мир снова начал открываться, мы стали активно гастролировать. Мы реально много поездил с 2022 по 2025. Так что в течение трех лет мы довольно активно катались по Штатам и немного по Европе. И, да, втиснуть в это все еще и запись альбома — ух, это требует столько времени. Так что мы работаем черепашьими темпами».



Ссылаясь на название альбома «Emotion Factory Reset» и то, как оно связано с настроем ARMORED SAINT при работе над каждым новым релизом, Joey сказал:



«Мы рассматриваем каждый альбом, который записываем, как своего рода сброс. Это как начать с нуля. Так что, когда мы садимся, чтобы нарисовать новую картину, скажем, если на холсте осталась краска от последней картины, которую я закончил, я соскребу эту хрень дочиста и хочу начать с чистого листа. Я хочу начать с чистого холста, с чистого листа. Это совершенно новый альбом, совершенно отличный от того, что я делал раньше. Я не хочу никаких ожиданий. Я не хочу никаких ограничений. И вот почему мы вообще считаем это перезагрузкой, потому что я всегда считал каждый альбом перезагрузкой. Просто мне никогда не приходило в голову, что мы должны называть это так».







