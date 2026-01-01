Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 69
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 43
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 69
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 43
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
*MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA 22
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 21
[= ||| все новости группы



*

Armored Saint

*



7 май 2026 : 		 Почему ARMORED SAINT записали так мало пластинок?

23 апр 2026 : 		 Новое видео ARMORED SAINT

23 апр 2026 : 		 ARMORED SAINT исполнили новую песню

26 мар 2026 : 		 Новое видео ARMORED SAINT

14 фев 2026 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT

14 янв 2026 : 		 Вокалист ARMORED SAINT горд новой пластинкой

8 янв 2026 : 		 Вокалист ARMORED SAINT думает о книге

6 дек 2025 : 		 ARMORED SAINT сосредоточились на более коротких песнях

3 дек 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT о METALLICA: «Они всегда готовы рисковать»

6 ноя 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Новый альбом ждите весной»

23 сен 2025 : 		 Новый альбом ARMORED SAINT выйдет весной

19 сен 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «У нас есть 11 песен»

9 июл 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Ну не судьба мне петь в METALLICA»

24 апр 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ARMORED SAINT

15 апр 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Я не разбираюсь в музыке, но знаю, что нужно звучать уникально!»

10 апр 2025 : 		 ARMORED SAINT готовы к студийной работе

13 дек 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT о состоянии здоровья

7 дек 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT перенес операцию

27 ноя 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Теща посоветовала мне мыть яйца»

25 ноя 2024 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT

24 ноя 2024 : 		 У ARMORED SAINT есть семь песен

21 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ARMORED SAINT

8 ноя 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Лейбл намекнул, что давно не было альбома»

8 авг 2024 : 		 Вокалист EXODUS присоединился на сцене к ARMORED SAINT

24 июл 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT готовит релиз своей группы

20 июл 2024 : 		 Винил ARMORED SAINT выйдет летом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Почему ARMORED SAINT записали так мало пластинок?



zoom
В рамках недавней беседы с басистом и продюсером ARMORED SAINT Joey Vera у него спросили, почему группа с 1982 года записала всего девять альбомов:

«Мы и правда работаем немного медленно — за 45 лет вышло всего девять альбомов, но 12 из этих лет мы даже не были группой. Если это учитывать, то в нашей хронологии получается небольшой пробел. Но, да, в последнее время мы склонны записывать альбомы, особенно с момента воссоединения в 1999 году — по сути, воссоединившись тогда — у нас так и не было привычного многим графика, кто связан с лейблами. Лейблы, когда подписывают новые группы, хотят, чтобы вы выпускали новый альбом каждые полтора-два года или примерно так — записывайте, гастролируйте, сочиняйте, записывайте, гастролируйте, сочиняйте. Этот цикл — для многих реальность. И мы так делали годами, когда были моложе, но у нас есть отличная возможность работать с Metal Blade Records, которые не держат нас под прицелом. Они практически позволяют нам делать то, что мы хотим и когда мы этого хотим. И, честно говоря, нет никакого реального давления. Так что на запись альбомов у нас уходит пять лет. Но, если честно, [предыдущий альбом ARMORED SAINT, 2020 года] «Punching The Sky» вышел во время COVID, что притормозило наши планы. Но как только мир снова начал открываться, мы стали активно гастролировать. Мы реально много поездил с 2022 по 2025. Так что в течение трех лет мы довольно активно катались по Штатам и немного по Европе. И, да, втиснуть в это все еще и запись альбома — ух, это требует столько времени. Так что мы работаем черепашьими темпами».

Ссылаясь на название альбома «Emotion Factory Reset» и то, как оно связано с настроем ARMORED SAINT при работе над каждым новым релизом, Joey сказал:

 «Мы рассматриваем каждый альбом, который записываем, как своего рода сброс. Это как начать с нуля. Так что, когда мы садимся, чтобы нарисовать новую картину, скажем, если на холсте осталась краска от последней картины, которую я закончил, я соскребу эту хрень дочиста и хочу начать с чистого листа. Я хочу начать с чистого холста, с чистого листа. Это совершенно новый альбом, совершенно отличный от того, что я делал раньше. Я не хочу никаких ожиданий. Я не хочу никаких ограничений. И вот почему мы вообще считаем это перезагрузкой, потому что я всегда считал каждый альбом перезагрузкой. Просто мне никогда не приходило в голову, что мы должны называть это так».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 26

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом