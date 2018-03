28 фев 2018



Переиздание ARMORED SAINT выйдет весной ARMORED SAINT запланировали на июль/август тур по Северной Америке, в ходе которого коллектив будет целиком исполнять материал "Symbol Of Salvation" целиком, а несколько выступлений будут сняты для последующего релиза на DVD. Специально к этому туру 18 мая на CD и виниле состоится выход переизданной версии альбома, который будет доступен в следующих вариантах:



- CD (tour edition digipak w/ 4 bonus tracks)

- 180g black vinyl

- dark red maroon marbled vinyl (limited to 300 copies - EU exclusive)

- clear red/purple/black/white splattered vinyl (limited to 200 copies - EU exclusive)

- violet rosy brown marbled vinyl (limited to 300 copies - USA exclusive)

- pastel pink lilac marbled vinyl (limited to 200 copies - USA exclusive)



CD:



"Reign Of Fire"

"Dropping Like Flies"

"Last Train Home"

"Tribal Dance"

"The Truth Always Hurts"

"Half Drawn Bridge"

"Another Day"

"Symbol Of Salvation"

"Hanging Judge"

"Warzone"

"Burning Question"

"Tainted Past"

"Spineless"

"Medieval Nightmares" (Demo)

"Get Lost" (Demo)

"Toungue And Cheek" (Demo)

"Pirates" (Demo)



Винил:



Side A

"Reign Of Fire"

"Dropping Like Flies"

"Last Train Home"

"Tribal Dance"

"The Truth Always Hurts"

"Half Drawn Bridge"

"Another Day"



Side B

"Symbol Of Salvation"

"Hanging Judge"

"Warzone"

"Burning Question"

"Tainted Past"

"Spineless"















