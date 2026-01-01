Вокалист ARMORED SAINT: «Главное — впитывать как можно больше разных влияний»
JOHN BUSH в недавнем интервью высказал мнение, что любой артист в той или иной степени является продуктом своих влияний, просто одни умеют превращать их во что-то по-настоящему свое лучше других:
«Даже Mick Jagger из THE ROLLING STONES однажды сказал что-то вроде: "Под солнцем нет ничего нового". Примерно так. И это говорит человек из THE ROLLING STONES. Хотя они и сами, безусловно, многое перенимали у других.
По-моему, главное — впитывать как можно больше разных влияний. «Брать их отовсюду, из самых разных источников, из разных видов музыки. Да это даже не обязательно должна быть музыка. Это может быть что-то художественное, творческое — что угодно. Собери всё это, перевари внутри себя, а потом, когда выдашь наружу результат — не хочу слишком уж живописно это описывать, — то, надеюсь, благодаря твоей собственной личности и тому, кто ты есть, это приобретет уникальность. По-моему, именно к этому и нужно стремиться».
Развивая мысль о том, что абсолютно оригинальных вещей не существует, John добавил:
«Ты всегда так или иначе что-то заимствуешь. Ты подражаешь, ты воруешь. Все понемногу этим занимаются. И копируют тоже. Так что это правда, всё это реально.
Поэтому главное — не делать это слишком очевидно. Потому что тогда ты уже просто воруешь у кого-то напрямую. И мне кажется, что здесь помогает широкий кругозор... Допустим, ты музыкант, играющий хэви-металл, и слушаешь исключительно металл. Тогда рано или поздно ты почти неизбежно начнешь воспроизводить всё то, что слышишь.
Но если ты добавишь туда R&B, джаз, блюграсс, может быть, какую-нибудь африканскую или традиционную этническую музыку и будешь всё это слушать, впитывать и позволишь этому настояться внутри тебя, тогда твои заимствования не будут настолько очевидными. Думаю, это и есть ключ к успеху».
В завершение он сказал:
«Если кто-то спрашивает меня, что бы я посоветовал начинающему музыканту, я всегда отвечаю одно и то же: "Обязательно слушай много самой разной музыки". Хочешь играть металл? Отлично. Но всё равно слушай как можно больше музыки. Это крайне важно!»
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