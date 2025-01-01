сегодня



Вокалист ARMORED SAINT: «У нас есть 11 песен»



Вокалист ARMORED SAINT John Bush в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом:



«Мы только что закончили нашу последнюю пластинку. Сейчас мы находимся на стадии микширования. Вчера мы получили первый микс от Jay Ruston, который занимается сведением. Он также работал с нами на двух последних пластинках. И звук получился просто убийственный. Так что мы очень рады. У нас есть 11 песен, которые, надеюсь, войдут в альбом».



Говоря о том, что между альбомом 2020 года «Punching The Sky» и следующим альбомом ARMORED SAINT получился шестилетний перерыв, John сказал:



«Это долгое ожидание, но я виню COVID, потому что это немного отодвинуло всех назад, ведь »Punching The Sky" вышел в 2020 году. К тому же за последние пару лет мы много гастролировали. Поэтому заниматься сочинительством параллельно с гастролями — непросто. Все стремятся писать в дороге, но это сложно. Но у нас есть куча отличных мелодий. Мы очень рады. Пластинка звучит потрясающе. И я очень воодушевлен и не могу дождаться, когда в 26-м году сыграю кучу новых композиций для людей!»







