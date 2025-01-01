Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
Новости
O <- TOP5 <-
19 сен 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «У нас есть 11 песен»

9 июл 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Ну не судьба мне петь в METALLICA»

24 апр 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ARMORED SAINT

15 апр 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Я не разбираюсь в музыке, но знаю, что нужно звучать уникально!»

10 апр 2025 : 		 ARMORED SAINT готовы к студийной работе

13 дек 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT о состоянии здоровья

7 дек 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT перенес операцию

27 ноя 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Теща посоветовала мне мыть яйца»

25 ноя 2024 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT

24 ноя 2024 : 		 У ARMORED SAINT есть семь песен

21 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ARMORED SAINT

8 ноя 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Лейбл намекнул, что давно не было альбома»

8 авг 2024 : 		 Вокалист EXODUS присоединился на сцене к ARMORED SAINT

24 июл 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT готовит релиз своей группы

20 июл 2024 : 		 Винил ARMORED SAINT выйдет летом

13 июн 2024 : 		 Кавер-версия THE FOUR TOPS от ARMORED SAINT

16 май 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT о будущем альбоме

15 май 2024 : 		 JASON McMASTER снова выступил с ARMORED SAINT

30 апр 2024 : 		 Видео полного выступления ARMORED SAINT

26 апр 2024 : 		 ARMORED SAINT остались на METAL BLADE RECORDS

15 апр 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT о будущем клипе

11 апр 2024 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT

9 апр 2024 : 		 У ARMORED SAINT есть песен шесть

30 мар 2024 : 		 Кавер-версия от ARMORED SAINT выйдет летом

20 мар 2024 : 		 ARMORED SAINT сняли видео, но...

18 июл 2023 : 		 ARMORED SAINT думают о новом материале
сегодня

Вокалист ARMORED SAINT: «У нас есть 11 песен»



Вокалист ARMORED SAINT John Bush в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом:

«Мы только что закончили нашу последнюю пластинку. Сейчас мы находимся на стадии микширования. Вчера мы получили первый микс от Jay Ruston, который занимается сведением. Он также работал с нами на двух последних пластинках. И звук получился просто убийственный. Так что мы очень рады. У нас есть 11 песен, которые, надеюсь, войдут в альбом».

Говоря о том, что между альбомом 2020 года «Punching The Sky» и следующим альбомом ARMORED SAINT получился шестилетний перерыв, John сказал:

«Это долгое ожидание, но я виню COVID, потому что это немного отодвинуло всех назад, ведь »Punching The Sky" вышел в 2020 году. К тому же за последние пару лет мы много гастролировали. Поэтому заниматься сочинительством параллельно с гастролями — непросто. Все стремятся писать в дороге, но это сложно. Но у нас есть куча отличных мелодий. Мы очень рады. Пластинка звучит потрясающе. И я очень воодушевлен и не могу дождаться, когда в 26-м году сыграю кучу новых композиций для людей!»




просмотров: 97

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
