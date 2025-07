сегодня



Вокалист ARMORED SAINT: «Ну не судьба мне петь в METALLICA»



JOHN BUSH в недавнем интервью рассказал о своем решение отказаться от участия в METALLICA в начале 80-х:



«Это реальность. На самом деле это произошло ещё до того, как появились ARMORED SAINT. Это было, опять же, связано с Jonny Z [основателем Megaforce Records], который сначала был менеджером METALLICA. Затем он стал менеджером ANTHRAX. И он связался со мной, что довольно забавно. А потом он снова связался со мной по поводу присоединения к ANTHRAX в начале 1990-х. Я сказал: "Прошло уже 10 лет, а ты звонишь мне по поводу того, чтобы присоединиться к другой группе". Это было довольно забавно.



Но повторюсь: для меня было большой честью получить предложение петь в METALLICA. Я не могу себе представить, чтобы в этой группе пел кто-то, кроме James'a. По иронии судьбы я только что видел James Hetfield and Lars [Ulrich] and Robert Trujillo, потому что мы играли на фестивале Sonic Temple в Колумбусе (штат Огайо) в прошлые выходные, и METALLICA была одной из главных групп; они были хедлайнерами два вечера. И эти ребята пришли посмотреть на выступление ARMORED SAINT. А мы играли где-то в три часа дня. Было очень круто, что они пришли. Потому что я сказал: "Очень приятно, что вы здесь. Вряд ли я был бы там в три часа дня, если бы собирался выступать в девять". Но они пришли. И это говорит о том, что они и по сей день о нас высокого мнения и любят нас. И это действительно здорово.



Для меня было честью получить предложение присоединиться к METALLICA. Просто мне не суждено было оказаться в METALLICA. Но я выступил на одном шоу — мы играли на концертах в честь 30-летия METALLICA в районе Залива. Они выступали четыре вечера в "Филлморе". И ARMORED SAINT открывали один из концертов. А потом я вышел на сцену и спел с ними "The Four Horsemen", и они рассказали историю: "Мы собирались заполучить этого парня, но этого не произошло. Но вот как бы это звучало, если бы он присоединился". И это был действительно особенный момент в моей жизни. Вы можете посмотреть его на YouTube. Это было здорово. Это было круто.



Связь есть всегда, потому что ARMORED SAINT в итоге отправились в турне вместе с METALLICA с альбомами "Ride The Lighting" и "March Of The Saint". У нас много совместной истории как у друзей. И одна из забавных вещей заключается в том, что Джеймс во время сета METALLICA в Sonic Temple сказал: "Я был в восторге от того, что увидел ARMORED SAINT сегодня". И это произошло перед 50 000 зрителей, когда они играли. "Мы вместе разрушили много отелей".



Как я уже сказал, это просто не моя судьба. И я никогда не смогу представить, что кто-то другой будет петь эти песни или что James не будет фронтменом. Это была бы большая потеря для тяжёлого металла. Ему было суждено быть фронтменом этой группы. И он стал невероятным певцом. Если вы сравните "Kill 'Em All" и "Чёрный альбом", его прогресс просто зашкаливает. И он по-прежнему невероятный певец».







