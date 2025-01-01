сегодня



Вокалист ARMORED SAINT о METALLICA: «Они всегда готовы рисковать»



JOHN BUSH в недавнем интервью поговорил о юбилее альбома METALLICA 1991 года и на слова ведущего о том, что альбом сильно отличался от предыдущих дисков:



«Да, это так. Но он звучал очень гармонично. Думаю, продюсер Боб Рок напугал некоторых, когда присоединился к проекту, но я услышал альбом и подумал: "Вот это да". Он мощный и крутой по звучанию. Он сильно отличался от "…And Justice For All", стоит признать. Я считаю, что это был правильный шаг, само собой разумеется. Он стал одним из величайших хард-рок-альбомов всех времён. Так что это был правильный шаг. Они были готовы сделать этот шаг. И я люблю этот альбом. "Чёрный альбом" невероятен. James [Hetfield] поднял свой вокал на совершенно новый уровень, а композиции были невероятными. "Wherever I May Roam", "Sad But True", "Enter Sandman", "Through The Never" — всё это потрясающие мелодии, потрясающие песни».



По поводу решения METALLICA использовать несколько другой стиль по сравнению с трэш-металлом первых четырёх альбомов группы John сказал:



«METALLICA к тому моменту уже играли на стадионах. После выхода "…And Justice For All" они играли на стадионах и стали популярной группой. А "Justice" — действительно классный альбом, просто другой, с очень длинными песнями. Конечно, было другое продюсирование... Было бы странно повторять то же самое. Настало время сделать что-то другое, и я думаю, что это было естественным развитием.



Я всегда это говорю о METALLICA, и я говорю это искренне — они всегда готовы рисковать. Они действительно так поступают — будь то "Turn The Page", стрижка волос, "St. Anger" или альбом с Лу Ридом. О подобном не скажешь: "Это верный ход. Все поймут". Вряд ли все поняли альбом с Лу Ридом, но они это сделали. И я всегда говорю подобное о группах — нужно рисковать... ANTHRAX — ещё одна группа, которая так поступала. "I'm The Man" был большим риском. И он стал успешным. То же самое с "Bring The Noise", а потом они взяли нового вокалиста и записали "Only", который сильно отличался от всего, что было на "Persistence Of Time". И то же самое я могу сказать про ARMORED SAINT. Мы всегда готовы пробовать разное, привносить разные инструменты. В душе мы блюзовая группа. На самом деле мы просто хеви-металлическая/блюзовая группа, хард-рок-группа, и мы всегда готовы пробовать новое. Joey Vera поёт на предстоящем альбоме ARMORED SAINT как подopванный — там куча по-настоящему убойных бэк-вокальных партий.



Я думаю, что испытание временем выдерживают только те группы, которые готовы рисковать. Конечно, можно возразить, что SLAYER остались неизменными на протяжении всей своей карьеры, но они же SLAYER. Так что в конечном счёте я думаю, что те, кто может продержаться пару десятилетий, должны быть смелыми в том, что они делают. И я думаю, что участники METALLICA так и поступили, и именно поэтому они стали самой популярной группой.



Если группа существует достаточно долго, не всё будет получаться. Так не бывает. Это факт. Если группа существует пять лет и у неё есть пара отличных альбомов, то можно сказать: "Мы ушли на пике славы", как Джордж Костанза. Но реальность такова, что если группа занимается музыкой четыре десятилетия, она, вероятно, будет делать то, что, возможно, поклонники не одобрят. Они всё равно пойдут посмотреть на группу на стадион SoFi. Но реальность такова, что, возможно, не всё будет иметь такое же влияние, как "Master Of Puppets". Но нужно быть готовыми расширять горизонты и пробовать разные вещи. Потому что если это не делать, появится ощущение застоя. И я могу сказать об этом с точки зрения певца и музыканта. Я люблю "March Of The Saint", но я не хочу повторять это снова. Мы уже сделали это. Поэтому важно брать за основу свою суть, но развиваться дальше. Я думаю, что это действительно важно».







+0 -0



просмотров: 101

