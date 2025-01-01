Arts
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 34
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новое видео CLAWFINGER 15
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 34
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новое видео CLAWFINGER 15
*

Armored Saint

*



3 дек 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT о METALLICA: «Они всегда готовы рисковать»

6 ноя 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Новый альбом ждите весной»

23 сен 2025 : 		 Новый альбом ARMORED SAINT выйдет весной

19 сен 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «У нас есть 11 песен»

9 июл 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Ну не судьба мне петь в METALLICA»

24 апр 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ARMORED SAINT

15 апр 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Я не разбираюсь в музыке, но знаю, что нужно звучать уникально!»

10 апр 2025 : 		 ARMORED SAINT готовы к студийной работе

13 дек 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT о состоянии здоровья

7 дек 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT перенес операцию

27 ноя 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Теща посоветовала мне мыть яйца»

25 ноя 2024 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT

24 ноя 2024 : 		 У ARMORED SAINT есть семь песен

21 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ARMORED SAINT

8 ноя 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Лейбл намекнул, что давно не было альбома»

8 авг 2024 : 		 Вокалист EXODUS присоединился на сцене к ARMORED SAINT

24 июл 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT готовит релиз своей группы

20 июл 2024 : 		 Винил ARMORED SAINT выйдет летом

13 июн 2024 : 		 Кавер-версия THE FOUR TOPS от ARMORED SAINT

16 май 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT о будущем альбоме

15 май 2024 : 		 JASON McMASTER снова выступил с ARMORED SAINT

30 апр 2024 : 		 Видео полного выступления ARMORED SAINT

26 апр 2024 : 		 ARMORED SAINT остались на METAL BLADE RECORDS

15 апр 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT о будущем клипе

11 апр 2024 : 		 Концертное видео ARMORED SAINT

9 апр 2024 : 		 У ARMORED SAINT есть песен шесть
|||| сегодня

Вокалист ARMORED SAINT о METALLICA: «Они всегда готовы рисковать»



JOHN BUSH в недавнем интервью поговорил о юбилее альбома METALLICA 1991 года и на слова ведущего о том, что альбом сильно отличался от предыдущих дисков:

«Да, это так. Но он звучал очень гармонично. Думаю, продюсер Боб Рок напугал некоторых, когда присоединился к проекту, но я услышал альбом и подумал: "Вот это да". Он мощный и крутой по звучанию. Он сильно отличался от "…And Justice For All", стоит признать. Я считаю, что это был правильный шаг, само собой разумеется. Он стал одним из величайших хард-рок-альбомов всех времён. Так что это был правильный шаг. Они были готовы сделать этот шаг. И я люблю этот альбом. "Чёрный альбом" невероятен. James [Hetfield] поднял свой вокал на совершенно новый уровень, а композиции были невероятными. "Wherever I May Roam", "Sad But True", "Enter Sandman", "Through The Never" — всё это потрясающие мелодии, потрясающие песни».

По поводу решения METALLICA использовать несколько другой стиль по сравнению с трэш-металлом первых четырёх альбомов группы John сказал:

«METALLICA к тому моменту уже играли на стадионах. После выхода "…And Justice For All" они играли на стадионах и стали популярной группой. А "Justice" — действительно классный альбом, просто другой, с очень длинными песнями. Конечно, было другое продюсирование... Было бы странно повторять то же самое. Настало время сделать что-то другое, и я думаю, что это было естественным развитием.

Я всегда это говорю о METALLICA, и я говорю это искренне — они всегда готовы рисковать. Они действительно так поступают — будь то "Turn The Page", стрижка волос, "St. Anger" или альбом с Лу Ридом. О подобном не скажешь: "Это верный ход. Все поймут". Вряд ли все поняли альбом с Лу Ридом, но они это сделали. И я всегда говорю подобное о группах — нужно рисковать... ANTHRAX — ещё одна группа, которая так поступала. "I'm The Man" был большим риском. И он стал успешным. То же самое с "Bring The Noise", а потом они взяли нового вокалиста и записали "Only", который сильно отличался от всего, что было на "Persistence Of Time". И то же самое я могу сказать про ARMORED SAINT. Мы всегда готовы пробовать разное, привносить разные инструменты. В душе мы блюзовая группа. На самом деле мы просто хеви-металлическая/блюзовая группа, хард-рок-группа, и мы всегда готовы пробовать новое. Joey Vera поёт на предстоящем альбоме ARMORED SAINT как подopванный — там куча по-настоящему убойных бэк-вокальных партий.

Я думаю, что испытание временем выдерживают только те группы, которые готовы рисковать. Конечно, можно возразить, что SLAYER остались неизменными на протяжении всей своей карьеры, но они же SLAYER. Так что в конечном счёте я думаю, что те, кто может продержаться пару десятилетий, должны быть смелыми в том, что они делают. И я думаю, что участники METALLICA так и поступили, и именно поэтому они стали самой популярной группой.

Если группа существует достаточно долго, не всё будет получаться. Так не бывает. Это факт. Если группа существует пять лет и у неё есть пара отличных альбомов, то можно сказать: "Мы ушли на пике славы", как Джордж Костанза. Но реальность такова, что если группа занимается музыкой четыре десятилетия, она, вероятно, будет делать то, что, возможно, поклонники не одобрят. Они всё равно пойдут посмотреть на группу на стадион SoFi. Но реальность такова, что, возможно, не всё будет иметь такое же влияние, как "Master Of Puppets". Но нужно быть готовыми расширять горизонты и пробовать разные вещи. Потому что если это не делать, появится ощущение застоя. И я могу сказать об этом с точки зрения певца и музыканта. Я люблю "March Of The Saint", но я не хочу повторять это снова. Мы уже сделали это. Поэтому важно брать за основу свою суть, но развиваться дальше. Я думаю, что это действительно важно».




просмотров: 101

просмотров: 101

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом