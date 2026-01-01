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BILL GOULD подтвердил возвращение FAITH NO MORE



BILL GOULD в недавнем интервью ответил на вопрос о том, правдивы ли слухи о том, что FAITH NO MORE вернутся к активной творческой деятельности и будут вновь выступать:



«Да, все верно. Мы будем играть и да, мы это сделаем! Наша музыка требует физической выносливости и нас очень беспокоит то, что очень скоро мы не сможем исполнять ее так, как мы ее создали. Мы написали ее, когда нам было по 20 лет, и это всегда было очень эмоционально. Так и должно быть. Честно говоря, я не смогу сыграть эти песни, если не буду таким. С моими басовыми партиями я просто не справлюсь. Но мы все пришли к решению, что у нас все получится. Я полагаю, что мы сможем продержаться еще несколько лет, и мы сможем сделать все правильно, так что мы собираемся попробовать!»







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