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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Faith No More

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18 июн 2026 : 		 BILL GOULD подтвердил возвращение FAITH NO MORE

17 июн 2026 : 		 FAITH NO MORE вернутся на сцену в 2027?

24 фев 2026 : 		 FAITH NO MORE все? Отвечает вокалист

10 фев 2026 : 		 Трудно ли быть гейцем в мире глэм-рокеров? Отвечает квир-икона FAITH NO MORE

8 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FAITH NO MORE'15

2 дек 2025 : 		 Концертное видео FAITH NO MORE'95

1 ноя 2025 : 		 Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»

8 сен 2025 : 		 Квир-икона FAITH NO MORE выпускает книгу

18 апр 2025 : 		 Барабанщик FAITH NO MORE: «Похоже, что MIKE PATTON просто не хочет с нами играть»

22 янв 2025 : 		 Как дела у FAITH NO MORE?

21 окт 2022 : 		 Вокалист FAITH NO MORE: «В пандемию пил как лошадь»

21 июл 2022 : 		 Вокалист FAITH NO MORE — о причинах срывов концертов

11 июн 2022 : 		 Басист FAITH NO MORE: «Ну хорошо, мы повлияли на ню-металл»

12 дек 2021 : 		 FAITH NO MORE отменили все концерты

20 сен 2021 : 		 MIKE PATTON отменил все осенние концерты FAITH NO MORE и MR. BUNGLE из-за «проблем с психикой»

26 май 2021 : 		 Басист FAITH NO MORE: «Я доволен "Sol Invictus"»

6 апр 2021 : 		 Музыканты FAITH NO MORE, MASTODON, SEPULTURA, BEASTIE BOYS, 311 исполняют кавер-версию PUBLIC ENEMY

28 янв 2021 : 		 Бывший гитарист FAITH NO MORE — о записи альбома 1995 года

21 окт 2020 : 		 Музыканты KORN, ANTHRAX, MASTODON записали кавер-версию FAITH NO MORE

28 июл 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE представил новый трек

27 май 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли даты тура

5 апр 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли ряд выступлений на 2021 год

29 мар 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE: «Создавайте музыку, читайте и будьте креативны!»

28 янв 2020 : 		 FAITH NO MORE анонсировали концерты в Европе

29 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE подтвердили несколько выступлений

25 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE намекают на возвращение?
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BILL GOULD подтвердил возвращение FAITH NO MORE



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BILL GOULD в недавнем интервью ответил на вопрос о том, правдивы ли слухи о том, что FAITH NO MORE вернутся к активной творческой деятельности и будут вновь выступать:

«Да, все верно. Мы будем играть и да, мы это сделаем! Наша музыка требует физической выносливости и нас очень беспокоит то, что очень скоро мы не сможем исполнять ее так, как мы ее создали. Мы написали ее, когда нам было по 20 лет, и это всегда было очень эмоционально. Так и должно быть. Честно говоря, я не смогу сыграть эти песни, если не буду таким. С моими басовыми партиями я просто не справлюсь. Но мы все пришли к решению, что у нас все получится. Я полагаю, что мы сможем продержаться еще несколько лет, и мы сможем сделать все правильно, так что мы собираемся попробовать!»




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