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Вокалист QUEENSRŸCHE о концепции нового альбома



TODD LA TORRE в недавнем интервью рассказал, как продвигается работа над новым альбомом QUEENSRŸCHE:



«У меня дома накопилась целая куча песен, которые ребята уже сочинили. Очень много действительно классных демо. На пару вещей я уже записал вокал, но передо мной по-прежнему лежит огромное количество материала, для которого еще нужно придумать тексты и вокальные мелодии.



Проблема в том, что мы слишком много гастролируем. Вот, например, после европейского тура я возвращаюсь домой всего на два дня, затем на четыре дня уезжаю с концертами по США. Потом снова два дня дома, а после этого весь июль опять в разъездах. По сути, только в августе у меня появится небольшая пауза, когда можно будет всерьез заняться новым материалом. Ведь ушам тоже нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Да и дома всегда хватает дел. Но да, мы действительно работаем над новой пластинкой».



На вопрос, продолжит ли следующий альбом QUEENSRŸCHE музыкальную или лирическую линию "Digital Noise Alliance", он ответил:



«Нет. Не хочу пока раскрывать подробности, но… Не знаю, можно ли назвать его концептуальным альбомом. Скорее, идея именно в этом».



При этом Todd уточнил, что новая работа никак не связана с классической сагой "Operation: Mindcrime".



«Мы затронем тему, к которой QUEENSRŸCHE не возвращались со времен самого первого релиза… Связь с дебютной пластинкой есть — стопроцентная. В основе нового альбома лежит идея, которая появляется на первом релизе QUEENSRŸCHE, но после этого больше никогда не упоминается за всю историю коллектива. Так что к "Operation: Mindcrime" это не имеет никакого отношения. Нам это неинтересно. Здесь совершенно другая история.



Если говорить о музыке, то все, что я слышу сейчас, звучит гораздо более олдскульно — ближе к дебютному EP, альбомам "Warning" и "Rage For Order", хотя и с небольшими современными штрихами. Но в целом это определенно классический QUEENSRŸCHE».



Рассказывая о своем подходе к работе над новым материалом, он добавил:



«Мне неинтересно делать концептуальный альбом, где каждая песня напрямую продолжает предыдущую. Скорее это похоже на фильм. Иногда картина начинается с того, чем заканчивается, а затем по ходу повествования зрителю постепенно раскрывают разные фрагменты истории, пока все не складывается в единую картину. Здесь то же самое: можно переставить одну песню в другое место, другую — еще куда-то, и история все равно будет работать».



По словам музыканта, заложенная в новом альбоме сюжетная линия вполне может выйти за рамки одной пластинки.



«В моем представлении такую историю невозможно полностью рассказать в рамках одного альбома. Поэтому вполне возможно, что она получит продолжение. Даже если бы эта работа оказалась последней в истории QUEENSRŸCHE, в ней все равно была бы завершенная история, и, возможно, этого было бы достаточно. Но при этом всегда останется пространство для дальнейшего развития. Это не будет история с четким началом, серединой и концом. Это повествование, которое может продолжаться бесконечно».







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