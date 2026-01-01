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Гитарист QUEENSRŸCHE: «У нас много демо»



MICHAEL WILTON в недавнем интервью поговорил о том, как продвигается работа над новым альбомом QUEENSRŸCHE:



«Несмотря на очень плотный гастрольный график, нам удалось записать большое количество действительно отличных демо. В какой-то момент мы сократим количество концертов и полностью сосредоточимся на работе над новым альбомом — тогда и посмотрим, что из этого получится. Всё может произойти очень быстро, а может быть, пластинка выйдет только в следующем году. Так что пока не знаю. В любом случае именно группа решит, когда альбом будет готов».



Отвечая на вопрос, чем он больше всего гордится, оглядываясь на свою более чем сорокалетнюю карьеру, Michael Wilton сказал:



«Я горжусь тем путем, который мы прошли, и тем, что всегда оставались верны своей ДНК. Удивительно, что спустя столько лет поклонники по-прежнему хотят слышать эту музыку. Думаю, именно это и есть то, на что можно оглянуться с чувством удовлетворения. Ты понимаешь, что каким-то образом изменил чью-то жизнь — неважно, в личном плане или просто благодаря своей музыке. Людям нравится то, что ты создаешь. Я люблю играть, но еще больше люблю видеть, как люди воспринимают то, что я играю. Это невероятное ощущение и именно поэтому я до сих пор всем этим занимаюсь».



Говоря о творческой эволюции QUEENSRŸCHE между альбомами "Rage For Order" (1986) и "Operation: Mindcrime" (1988), Michael отметил:



«Конечно, "Rage For Order" уже исполнилось 40 лет, и тогда мы много гастролировали в его поддержку. Мы были настоящей концертной рок-группой и постоянно находились в дороге. Одна из особенностей QUEENSRŸCHE в те годы заключалась в том, что с каждым новым альбомом мы старались развернуться на 180 градусов. После "Rage For Order" мы подумали: "А почему бы не записать концептуальный альбом?" Именно тогда и родилась идея, которая впоследствии привела к "Operation: Mindcrime".



И вот прошло столько лет, а для многих поклонников это по-прежнему любимый альбом группы. Хотя на нынешних концертах мы нередко встречаем людей, которые говорят, что их любимая пластинка — именно "Rage For Order". У нас есть разные группы поклонников, и причина в том, что каждый наш альбом хоть немного, но отличается от предыдущего. Мы никогда не записывали одну и ту же пластинку».







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