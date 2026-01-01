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KIRK WINDSTEIN: «Люди просто не поверят в то, как Phil поет на новом DOWN»



Kirk Windstein и Jimmy Bower в недавнем интервью поговорили про новую пластинку DOWN:



Jimmy: «Он очень крут. Все очень-очень, по-настоящему здорово. Phil cпел на полную. Все сыграли великолепно, и мы очень довольны, поэтому просто гордимся альбомом, чувак. Kirk вернулся. Это, б$$$ь, важно… Мы же просто с нетерпением ждем, что скажут фанаты».



Kirk: «Я вернулся уже шесть лет назад. Но это [это] первый альбом [DOWN], который я записал с группой с момента своего возвращения. Многие будут — я не скажу, что удивлены, но я реально, искренни считаю, что всем настоящим фанатам DOWN он понравится до безумия, и, надеюсь, мы также привлечём новых поклонников. Это отличный альбом, отличные композиции, отличные риффы. Как сказал Jim, все играли на пределе возможностей. Phil пел… Люди просто не поверят, как хорошо он поёт на этом альбоме. И здесь нет ни капли AutoTune или прочей ерунды. Это просто он — он жжОт! Звучит все потрясающе».







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