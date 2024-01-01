сегодня



Новое видео EVERGREY



Cold Dreams (feat. Jonas Renkse, Salina Englund), новое видео EVERGREY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Theories of Emptiness, релиз которого намечен на седьмое июня на Napalm Records







+0 -0



просмотров: 88

