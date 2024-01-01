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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 36
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 17
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 16
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Evergrey

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4 июн 2024 : 		 Новое видео EVERGREY

17 май 2024 : 		 EVERGREY покинул барабанщик

7 май 2024 : 		 Новое видео EVERGREY

11 апр 2024 : 		 Новое видео EVERGREY

28 мар 2024 : 		 Новое видео EVERGREY

14 дек 2023 : 		 Фрагмент нового релиза EVERGREY

15 ноя 2023 : 		 Спой с EVERGREY

3 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза EVERGREY

24 окт 2023 : 		 Юбилейный альбом EVERGREY зимой

8 фев 2023 : 		 FLOOR JANSEN присоединилась на сцене к EVERGREY

6 сен 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

4 июн 2022 : 		 Успехи EVERGREY в чартах

20 май 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

28 апр 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

24 мар 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

24 фев 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

24 янв 2022 : 		 Концертное видео EVERGREY

20 дек 2021 : 		 PAT REILLY и вокалист EVERGREY записали песню

11 дек 2021 : 		 Концертное видео EVERGREY

26 авг 2021 : 		 EVERGREY на NAPALM RECORDS

3 май 2021 : 		 Концертный альбом EVERGREY будет переиздан

27 фев 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY: Видео

4 фев 2021 : 		 Новое видео EVERGREY

11 янв 2021 : 		 Новое видео EVERGREY

17 дек 2020 : 		 Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY

4 дек 2020 : 		 Видео с текстом от EVERGREY
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Новое видео EVERGREY



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Cold Dreams (feat. Jonas Renkse, Salina Englund), новое видео EVERGREY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Theories of Emptiness, релиз которого намечен на седьмое июня на Napalm Records




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