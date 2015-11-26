TONY IOMMI на новом альбоме CANDLEMASS

CANDLEMASS выпустят новую, двенадцатую по счёту студийную работу "The Door To Doom" 22 февраля на Napalm Records. В качестве специального гостя в записи принимал участие гитарист BLACK SABBATH TONY IOMMI, записавший соло для "Astorolus - The Great Octopus".
Iommi: «CANDLEMASS — знаковый коллектив скандинавской рок-сцены, и я всегда знал, что мы оказали на их музыку большое влияние. Они спросили меня, не мог бы я принять участие в записи трека, которые звучал очень достойно, так что я решил: "Ну а почему бы и нет?"».
Edling: «Для нас большая честь, что Tony Iommi записал гостевое соло для "Astorolus". Песня была отправлена менеджменту, и удивительно, но мастер согласился оставить свой фирменный след в этом треке! Что до меня, то это моя сбывшаяся мечта. Tony Iommi всегда был моим кумиром и светочем, ведущим по миру тяжёлой музыки, так что новость о том, что ему понравилась песня и он согласился на ней сыграть, ввела меня буквально в ступор! Я всё ещё в шоке! Но я бы почёл за честь, даже если бы он был столь любезен и просто послушал эту песню. Снимаю шляпу! Toni Iommi был и всегда будет БОГОМ!»
Трек-лист:
01. Splendor Demon Majesty
02. Under The Ocean
03. Astorolus - The Great Octopus (feat. Tony Iommi)
04. Bridge Of The Blind
05. Death's Wheel
06. Black Trinity
07. House Of Doom
08. The Omega Circle
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