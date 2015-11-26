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Candlemass

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7 дек 2018 : 		 TONY IOMMI на новом альбоме CANDLEMASS

7 окт 2018 : 		 Фрагмент нового альбома CANDLEMASS

11 сен 2018 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

5 сен 2018 : 		 Новое видео CANDLEMASS

4 сен 2018 : 		 В CANDLEMASS вернулся оригинальный вокалист

26 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления CANDLEMASS

15 июн 2018 : 		 GHOST и CANDLEMASS исполнили METALLICA

5 июн 2018 : 		 Гитарист CANDLEMASS о своем отсутствии на недавнем концерте

11 май 2018 : 		 Лидер GHOST в новое песне CANDLEMASS

28 апр 2018 : 		 Лирик-видео CANDLEMASS

17 апр 2018 : 		 CANDLEMASS выпустят ЕР

21 мар 2018 : 		 CANDLEMASS выпустили игру

30 сен 2017 : 		 Leif Edling работает над новой песней CANDLEMASS

10 сен 2017 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет осенью

11 июл 2017 : 		 Видео выступления CANDLEMASS на Wacken Open Air 2013

18 ноя 2016 : 		 Концертное видео CANDLEMASS

18 июл 2016 : 		 Вокалист GHOST присоединился на сцене к CANDLEMASS

29 май 2016 : 		 Новый альбом CANDLEMASS может увидеть свет в будущем

21 апр 2016 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

27 фев 2016 : 		 Сборник CANDLEMASS выйдет в апреле

26 фев 2016 : 		 Новый EP CANDLEMASS выйдет в июне

29 дек 2015 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

13 дек 2015 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

26 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового ЕР CANDLEMASS

2 окт 2015 : 		 CANDLEMASS запишут специальный ЕР

23 фев 2015 : 		 Лидер CANDLEMASS пропустит концерты
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TONY IOMMI на новом альбоме CANDLEMASS



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CANDLEMASS выпустят новую, двенадцатую по счёту студийную работу "The Door To Doom" 22 февраля на Napalm Records. В качестве специального гостя в записи принимал участие гитарист BLACK SABBATH TONY IOMMI, записавший соло для "Astorolus - The Great Octopus".

Iommi: «CANDLEMASS — знаковый коллектив скандинавской рок-сцены, и я всегда знал, что мы оказали на их музыку большое влияние. Они спросили меня, не мог бы я принять участие в записи трека, которые звучал очень достойно, так что я решил: "Ну а почему бы и нет?"».

Edling: «Для нас большая честь, что Tony Iommi записал гостевое соло для "Astorolus". Песня была отправлена менеджменту, и удивительно, но мастер согласился оставить свой фирменный след в этом треке! Что до меня, то это моя сбывшаяся мечта. Tony Iommi всегда был моим кумиром и светочем, ведущим по миру тяжёлой музыки, так что новость о том, что ему понравилась песня и он согласился на ней сыграть, ввела меня буквально в ступор! Я всё ещё в шоке! Но я бы почёл за честь, даже если бы он был столь любезен и просто послушал эту песню. Снимаю шляпу! Toni Iommi был и всегда будет БОГОМ!»

Трек-лист:

01. Splendor Demon Majesty
02. Under The Ocean
03. Astorolus - The Great Octopus (feat. Tony Iommi)
04. Bridge Of The Blind
05. Death's Wheel
06. Black Trinity
07. House Of Doom
08. The Omega Circle



BLACK SABBATH






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