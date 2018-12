сегодня



TONY IOMMI на новом альбоме CANDLEMASS



CANDLEMASS выпустят новую, двенадцатую по счёту студийную работу "The Door To Doom" 22 февраля на Napalm Records. В качестве специального гостя в записи принимал участие гитарист BLACK SABBATH TONY IOMMI, записавший соло для "Astorolus - The Great Octopus".



Iommi: «CANDLEMASS — знаковый коллектив скандинавской рок-сцены, и я всегда знал, что мы оказали на их музыку большое влияние. Они спросили меня, не мог бы я принять участие в записи трека, которые звучал очень достойно, так что я решил: "Ну а почему бы и нет?"».



Edling: «Для нас большая честь, что Tony Iommi записал гостевое соло для "Astorolus". Песня была отправлена менеджменту, и удивительно, но мастер согласился оставить свой фирменный след в этом треке! Что до меня, то это моя сбывшаяся мечта. Tony Iommi всегда был моим кумиром и светочем, ведущим по миру тяжёлой музыки, так что новость о том, что ему понравилась песня и он согласился на ней сыграть, ввела меня буквально в ступор! Я всё ещё в шоке! Но я бы почёл за честь, даже если бы он был столь любезен и просто послушал эту песню. Снимаю шляпу! Toni Iommi был и всегда будет БОГОМ!»



Трек-лист:



01. Splendor Demon Majesty

02. Under The Ocean

03. Astorolus - The Great Octopus (feat. Tony Iommi)

04. Bridge Of The Blind

05. Death's Wheel

06. Black Trinity

07. House Of Doom

08. The Omega Circle



















+7 -0









просмотров: 487