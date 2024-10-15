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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 29
*Новое видео DREAM THEATER 22
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
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Candlemass

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15 окт 2024 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет весной

20 июл 2024 : 		 Вскрытие CANDLEMASS

14 апр 2024 : 		 Тройной винил от CANDLEMASS весной

28 фев 2023 : 		 Новый винил от CANDLEMASS

26 янв 2023 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

16 ноя 2022 : 		 Новая песня CANDLEMASS

8 ноя 2022 : 		 Гитарист CANDLEMASS не исключает появления бывшего на специальном шоу

31 окт 2022 : 		 MESSIAH MARCOLIN и гитарист CANDLEMASS выступили вместе

29 сен 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

18 авг 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

25 апр 2022 : 		 Пиво от CANDLEMASS

6 фев 2022 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет летом

15 янв 2022 : 		 CANDLEMASS в студии

5 окт 2021 : 		 CANDLEMASS почтили память вокалиста TROUBLE

22 сен 2021 : 		 Статуэтка CANDLEMASS выйдет в 2022 году

22 июн 2020 : 		 CANDLEMASS сыграют что-то новое

14 фев 2020 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

1 фев 2020 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет в марте

25 ноя 2019 : 		 CANDLEMASS о номинации на Грэмми

10 ноя 2019 : 		 Концерт CANDLEMASS выйдет на виниле

23 июл 2019 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

25 мар 2019 : 		 Оригинальный вокалист о возвращении в CANDLEMASS

21 фев 2019 : 		 Новый альбом CANDLEMASS доступен для прослушивания

30 янв 2019 : 		 Новое видео CANDLEMASS

12 янв 2019 : 		 TONY IOMMI в новой песне CANDLEMASS

20 дек 2018 : 		 Статическое видео от CANDLEMASS
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|||| сегодня

Новый ЕР CANDLEMASS выйдет весной



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CANDLEMASS в настоящий момент работают в студией над юбилейным ЕР, получивший название Black Star. В него войдет четыре трека — две новые композиции и две кавер-версии.




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15 окт 2024
грозакоммунистов
В предвкушении нудятины.

просмотров: 179

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