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Candlemass

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25 мар 2019 : 		 Оригинальный вокалист о возвращении в CANDLEMASS

21 фев 2019 : 		 Новый альбом CANDLEMASS доступен для прослушивания

30 янв 2019 : 		 Новое видео CANDLEMASS

12 янв 2019 : 		 TONY IOMMI в новой песне CANDLEMASS

20 дек 2018 : 		 Статическое видео от CANDLEMASS

17 дек 2018 : 		 Первая песня CANDLEMASS с новым старым вокалистом

7 дек 2018 : 		 TONY IOMMI на новом альбоме CANDLEMASS

7 окт 2018 : 		 Фрагмент нового альбома CANDLEMASS

11 сен 2018 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

5 сен 2018 : 		 Новое видео CANDLEMASS

4 сен 2018 : 		 В CANDLEMASS вернулся оригинальный вокалист

26 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления CANDLEMASS

15 июн 2018 : 		 GHOST и CANDLEMASS исполнили METALLICA

5 июн 2018 : 		 Гитарист CANDLEMASS о своем отсутствии на недавнем концерте

11 май 2018 : 		 Лидер GHOST в новое песне CANDLEMASS

28 апр 2018 : 		 Лирик-видео CANDLEMASS

17 апр 2018 : 		 CANDLEMASS выпустят ЕР

21 мар 2018 : 		 CANDLEMASS выпустили игру

30 сен 2017 : 		 Leif Edling работает над новой песней CANDLEMASS

10 сен 2017 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет осенью

11 июл 2017 : 		 Видео выступления CANDLEMASS на Wacken Open Air 2013

18 ноя 2016 : 		 Концертное видео CANDLEMASS

18 июл 2016 : 		 Вокалист GHOST присоединился на сцене к CANDLEMASS

29 май 2016 : 		 Новый альбом CANDLEMASS может увидеть свет в будущем

21 апр 2016 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

27 фев 2016 : 		 Сборник CANDLEMASS выйдет в апреле
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Оригинальный вокалист о возвращении в CANDLEMASS



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Johan Längqvist, вокалист шведской группы CANDLEMASS, дал интервью для Duke TV. Выдержки из беседы доступны ниже.

О возвращении в Candlemass в 2018 году, спустя 32 года после участия в дебютном альбоме группы "Epicus Doomicus Metallicus":

«Когда они мне позвонили, то сказали, что хотят снова вернуться туда, где всё началось, чтобы обрести там новое вдохновение, новую энергию. "Не хотел бы ты заглянуть к нам, послушать новый альбом, и, если тебе всё понравится, мог бы ты на нём спеть?" — спросили они. Как только я пришёл в студию и услышал этот новый альбом, я сразу сказал: "А давайте я попробую". Что мы и сделали. Я приступил к записи почти тотчас, настолько эти песни меня зацепили. Это великолепные песни».

О его собственном вкладе в работу над новым альбомом группы "The Door To Doom":

«Когда я присоединился к команде, сам альбом, музыка и тексты были уже написаны. Единственное, что я мог сделать, — это добавить в него свой голос и своё звучание».

О степени его вовлечённости в работу по возвращении в группу:

«Я сказал, что, если уж я присоединяюсь к парням, то отложу в сторону все прочие дела. Так что на данный момент у меня больше нет ничего другого — только Candlemass и ничего кроме».

Об альбоме "Epicus Doomicus Metallicus":

«В тот первый раз я был так молод... Но мне кажется, что мы сделали этот альбом очень быстро. Я был молод и думал: "Вау, я собираюсь записать пластинку с парнями из Candlemass". В то время я работал в своей собственной группе, но они хотели, чтобы я спел на их альбоме; для молодого вокалиста это было очень круто».

О Tony Iommi и его гостевом гитарном соло на композиции "Astorolus - The Great Octopus" из нового альбома:

«Black Sabbath и гитара Tony Iommi в особенности стали одной из причин, по по которой я вообще оказался в музыке. Они всегда были и будут жить у меня в сердце. Они создали так много удивительных песен, что я более чем уверен, что это музыка на века. Они одна из величайших групп в жанре из всех, что у нас когда-либо были, поэтому они всегда будут с нами, даже если они перестанут давать концерты. Они великие. И всегда были таковыми».

О будущем Candlemass:

«Пока мы хорошо проводим время и думаем, что нам всё это по душе... Я не могу сказать точно или давать какие-то обещания, но если меня всё будет устраивать, и их тоже, то будет следующая запись, хотя на данный момент ничего определённого пока не планируется».



Original CANDLEMASS Vocalist JOHAN LГ„NGQVIST On Why He Rejoined The Band:








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Orgik


25 мар 2019, 11:00		И всё встало на свои места. Песни писались не под Ланквиста и это чувствуется. Зря они так поступили. Надо было поджемить, а потом записать новые наработки. Может быть вышло бы лучше.

streame


25 мар 2019, 11:10		Но получилось и так все равно неплохо. Некоторые треки офигенны, а этого уже достаточно. Быть может следующий альбом выйдет еще лучше!


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