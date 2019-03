сегодня



Оригинальный вокалист о возвращении в CANDLEMASS



Johan Längqvist, вокалист шведской группы CANDLEMASS, дал интервью для Duke TV. Выдержки из беседы доступны ниже.



О возвращении в Candlemass в 2018 году, спустя 32 года после участия в дебютном альбоме группы "Epicus Doomicus Metallicus":



«Когда они мне позвонили, то сказали, что хотят снова вернуться туда, где всё началось, чтобы обрести там новое вдохновение, новую энергию. "Не хотел бы ты заглянуть к нам, послушать новый альбом, и, если тебе всё понравится, мог бы ты на нём спеть?" — спросили они. Как только я пришёл в студию и услышал этот новый альбом, я сразу сказал: "А давайте я попробую". Что мы и сделали. Я приступил к записи почти тотчас, настолько эти песни меня зацепили. Это великолепные песни».



О его собственном вкладе в работу над новым альбомом группы "The Door To Doom":



«Когда я присоединился к команде, сам альбом, музыка и тексты были уже написаны. Единственное, что я мог сделать, — это добавить в него свой голос и своё звучание».



О степени его вовлечённости в работу по возвращении в группу:



«Я сказал, что, если уж я присоединяюсь к парням, то отложу в сторону все прочие дела. Так что на данный момент у меня больше нет ничего другого — только Candlemass и ничего кроме».



Об альбоме "Epicus Doomicus Metallicus":



«В тот первый раз я был так молод... Но мне кажется, что мы сделали этот альбом очень быстро. Я был молод и думал: "Вау, я собираюсь записать пластинку с парнями из Candlemass". В то время я работал в своей собственной группе, но они хотели, чтобы я спел на их альбоме; для молодого вокалиста это было очень круто».



О Tony Iommi и его гостевом гитарном соло на композиции "Astorolus - The Great Octopus" из нового альбома:



«Black Sabbath и гитара Tony Iommi в особенности стали одной из причин, по по которой я вообще оказался в музыке. Они всегда были и будут жить у меня в сердце. Они создали так много удивительных песен, что я более чем уверен, что это музыка на века. Они одна из величайших групп в жанре из всех, что у нас когда-либо были, поэтому они всегда будут с нами, даже если они перестанут давать концерты. Они великие. И всегда были таковыми».



О будущем Candlemass:



«Пока мы хорошо проводим время и думаем, что нам всё это по душе... Я не могу сказать точно или давать какие-то обещания, но если меня всё будет устраивать, и их тоже, то будет следующая запись, хотя на данный момент ничего определённого пока не планируется».























